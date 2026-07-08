Entregaron equipamiento destinado a 44 puestos de salud de la Capital jujeña

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, realizó una inversión cercana a los 32 millones de pesos.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo al sistema público provincial, el Gobierno de Jujuy y el Ministerio de Salud realizaron una nueva inversión de 32 millones de pesos destinada a la adquisición de recursos materiales para Atención Primaria (APS), en este caso reforzando con a centros sanitarios urbanos y rurales de la Capital.

“Estamos entregando insumos y equipamiento a un total de 44 puestos de salud tanto urbanos como rurales que pertenecen a San Salvador, siempre con el objetivo de mejorar la atención a la comunidad y facilitar la labor de nuestros equipos”, explicó el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, durante el acto realizado este lunes en la cartera sanitaria.

En tanto, destacó que entre el material distribuido se incluyen tres monitores fetales, electroestimuladores y equipos de magnetoterapia. También mobiliario como camillas clínicas y ginecológicas y biombos, así como cajas de curación, tensiómetros, manómetros, pediómetros, tallímetros, riñoneras de acero inoxidable e histerómetros “siempre apuntando a seguir mejorando la atención a la población desde el sistema público”, precisó.

Fortalecer el primer nivel de atención

Por su parte, la directora general administrativa de Atención Primaria de la Salud, Laura Otero, remarcó que “las gestiones que realizamos para contar con estos recursos son fundamentales porque nos permiten fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro primer nivel de atención, donde se concentran la promoción, la prevención, la detección temprana y el diagnóstico temprano”.