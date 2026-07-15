Los tres gendarmes finalmente quedaron detenidos poe el presunto control ilegal

La investigación es encabezada por el agente fiscal Matías Mora, con la intervención del Ayudante Fiscal César Díaz, quienes solicitaron la detención de los tres gendarmes tras tomar conocimiento de los hechos.

El Ministerio Público de la Acusación investiga a tres efectivos de Gendarmería Nacional que fueron detenidos durante la madrugada del martes, luego de ser sorprendidos cuando realizaban controles vehiculares sin autorización de la fuerza, vestidos de civil y utilizando vehículos particulares sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo comprendido entre Piquete y Palma Sola.

De acuerdo con la investigación, el procedimiento se registró alrededor de la 1 de la madrugada. Los efectivos no se encontraban uniformados y habrían utilizado dos vehículos particulares —un Chevrolet y un Volkswagen, ambos secuestrados en el marco de la causa— para realizar el presunto control.

Durante el procedimiento, la Fiscalía dispuso además el secuestro de armas de fuego, mochilas, teléfonos celulares y aproximadamente mil cartones de cigarrillos, elementos que fueron incorporados a la investigación para su correspondiente análisis.

En el curso de la investigación, las autoridades de Gendarmería Nacional continúan prestando colaboración con las actuaciones. En ese marco, remitieron a la Fiscalía los legajos personales de los tres efectivos y respondieron el requerimiento oficial informando que la fuerza no autoriza la realización de controles sin el uniforme reglamentario, circunstancia que fue incorporada al expediente como parte de las medidas investigativas.

Asimismo, se puso en conocimiento de los hechos y de las actuaciones a la Fiscal Federal, Dra. Lucía Orsetti, en razón de la pertenencia de los involucrados a una fuerza federal.

Los tres efectivos permanecen detenidos y alojados en la Brigada de Investigaciones de San Pedro. Para este jueves está prevista la audiencia imputativa, en la que la Fiscalía formulará la imputación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales, previstos en los artículos 248 y 266 del Código Penal de la Nación, además de exponer los hechos atribuidos y los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

La investigación continúa en pleno desarrollo y la Fiscalía prosigue con la producción de distintas medidas probatorias destinadas al esclarecimiento de los hechos, sin descartarse la incorporación de nuevos elementos de interés para la causa.