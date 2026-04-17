Importante operativo de la Unidad Regional 2 de San Pedro en diferentes establecimientos escolares

Las medidas se implementaron para reforzar la seguridad tras amenazas registradas en distintos establecimientos de la zona de su jurisdicción.

La Unidad Regional 2 de la Policía de San Pedro de Jujuy llevó adelante un importante operativo de seguridad en diversas instituciones educativas de la ciudad, luego de detectarse mensajes intimidantes en establecimientos escolares.

La Comisario Isabel Mamani informó que las actuaciones se iniciaron tras la intervención de la Fiscalía, que dispuso la aplicación de protocolos preventivos para resguardar a la comunidad educativa.

En este marco, se desplegó personal policial en las escuelas, incluyendo efectivos de comisarías, de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y Bomberos.

Durante la jornada, se realizaron controles en los accesos a los establecimientos, con revisión de mochilas y supervisión del ingreso de los alumnos. Estas medidas se aplicaron en los distintos turnos y continuarán en los próximos días como parte de un esquema preventivo.

Mamani señaló que los operativos también se extendieron a escuelas primarias de la jurisdicción, donde se implementaron controles adecuados a la edad de los estudiantes, con el objetivo de garantizar un entorno seguro.

Finalmente, la Comisario destacó que se avanza en la investigación correspondiente y solicitó la colaboración de las familias para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de hechos, que provocan alarma en toda la comunidad.