El ministro Manzur entregó equipamiento y encabezó mesas de trabajo en hospitales de La Quiaca y Abra Pampa

Las acciones territoriales avanzan en las diferentes regiones de la provincia.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, junto su gabinete visitó el último viernes los hospitales Jorge Uro de La Quiaca y Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa, dando continuidad a las acciones territoriales que caracterizan a la gestión sanitaria en la provincia.

“La decisión del gobernador Carlos Sadir lleva el compromiso de seguir reforzando los servicios públicos de salud en toda la provincia y en esa línea trabajamos”, señaló Manzur y destacó que “ambos hospitales están funcionando muy bien, avanzando en complejidad; es una realidad que lo hacen cada vez con mayor demanda y por eso desde la gestión, avanzamos también en brindar la respuesta a los equipos locales, en fortalecer cada área y con ello, disponer de un sistema sanitario que se brinde a la población”.

En tanto, destacó que cada recorrido permite el diálogo con directivos, referentes de las áreas y servicios y todo el personal de salud. “Hemos escuchado las distintas inquietudes para brindar respuesta lo más pronto posible respecto a capital humano y conectividad, entre otros temas”, sostuvo Manzur y afirmó que “venir, recorrer, escuchar a la gente en cada zona nos permite tomar decisiones y accionar de la manera más adecuada”.

Entrega de equipamiento

En La Quiaca, el equipo de nivel central acompañó la inauguración de la ampliación del servicio de Farmacia y cumplió con la entrega de 20 camas para la sala de clínica médica a fin de renovar stock, en el marco de la refuncionalización del sector.

Asimismo, entregó equipamiento e insumos para los puestos de salud que dependen del Hospital Uro y para el personal del primer nivel de atención, tal el caso de camperas y bolsas de dormir mientras la para Unidad de Salud Mental y Adicciones (USMA) se entregó equipamiento tecnológico.

El hospital Uro, con carácter fronterizo, es cabecera de la Región Puna, extendiendo su cobertura a los departamentos de Yavi y Santa Catalina, articulando para la atención también a la comunidad de Abra Pampa y a las zonas de Santa Victoria y Nazareno que pertenecen a la provincia de Salta.

En la oportunidad, los funcionarios de salud mantuvieron también un encuentro con el Comisionado Municipal de Santa Catalina, Diego Solís.

En Abra Pampa, se efectuó también la entrega de equipamiento e insumos para el hospital y los puestos de salud.