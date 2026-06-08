Con un acto en Casa de Gobierno, conmemoraron el «Día de la Ingeniería» en Jujuy

En el acto conmemorativo, el gobernador Carlos Sadir puso en valor el aporte de los ingenieros al desarrollo de Jujuy y adelantó avances en proyectos de infraestructura estratégica para la provincia.

El gobernador Carlos Sadir encabezó, en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Ingeniería, fecha que recuerda al primer ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires, el 6 de junio de 1870.

La ceremonia dio inicio con la colocación de una ofrenda floral al pie de la urna que resguarda la Bandera de la Libertad Civil, en homenaje a los profesionales de la ingeniería y su aporte al desarrollo de la provincia.

En ese marco, el gobernador destacó la labor de los ingenieros y el rol fundamental que cumplen en el crecimiento de Jujuy. “Quiero saludarlos y felicitarlos. Sabemos que vienen desarrollando distintas actividades durante toda la semana y también inauguraron recientemente una plaza de los ingenieros en barrio Norte”, expresó.

Asimismo, el mandatario provincial remarcó la importancia del trabajo conjunto en materia de obra pública. “Jujuy continúa apostando al desarrollo, al trabajo y a la obra pública en los distintos sectores y ministerios. Los ingenieros cumplen un rol esencial en todo lo relacionado a la construcción y planificación de infraestructura”, sostuvo.

Proyectos en Jujuy

En otro tramo, Sadir adelantó que el Gobierno provincial se encuentra próximo a presentar los proyectos finales para la construcción de distintos canales hídricos en la zona de Perico y localidades aledañas. Explicó que estas obras buscan evitar inundaciones producidas por las lluvias provenientes desde El Carmen y mejorar el escurrimiento de aguas en sectores vulnerables.

Además, el gobernador se refirió al avance de las obras sobre la Ruta Nacional Nº 34 y señaló que se trabaja en dos tramos. El primero, desde Cuarteadero hasta el límite con Salta, presenta importantes avances y podría concluir antes de fin de año. En tanto, el tramo entre Cuarteadero y San Pedro demanda mayor complejidad técnica debido a la construcción de puentes y otras obras de ingeniería.

“Son obras fundamentales para el corredor bioceánico y para el desarrollo productivo de la provincia. Vamos a seguir trabajando y haciendo un gran esfuerzo porque entendemos la importancia estratégica del corredor y el movimiento permanente hacia Paso de Jama y Chile”, afirmó.

Una profesión con compromiso social

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Jujuy, Sergio Aramayo, destacó la importancia institucional de la fecha y el compromiso social de la profesión.

“Hoy venimos a rendir homenaje a nuestros profesionales junto a autoridades, instituciones amigas y colegios profesionales, entendiendo la relevancia que tiene este día para la ingeniería jujeña”, expresó.

Asimismo, detalló las distintas actividades desarrolladas durante la semana, entre ellas el festejo por el Día del Ambiente, el tradicional chocolate institucional y la inauguración de la Plaza Luis Más en barrio Norte, un espacio destinado a la integración y disfrute de los vecinos.

Finalmente, Aramayo resaltó el impacto social de la ingeniería y sostuvo que “es una profesión que mejora la calidad de vida de la ciudadanía y que tiene un profundo compromiso con el desarrollo de la comunidad”.