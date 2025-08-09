El Ministerio Público de la Acusación convoca a concurso público para cubrir cargos de Ayudante Fiscal

El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy informa que, mediante Resolución PG Nº 433/2025, el Procurador General dispuso el llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura de diez (10) cargos vacantes de Ayudante Fiscal.

La inscripción se realizará del 11 al 25 de agosto de 2025 inclusive, en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público de la Acusación, ubicada en Sarmiento N° 427 de San Salvador de Jujuy, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial www.mpajujuy.gob.ar/postulaciones y presentarlo firmado junto con la documentación requerida.

Entre los requisitos excluyentes para postularse se encuentran: ser ciudadano/a argentino/a, mayor de edad, poseer título de Abogado/a con validez nacional, contar con al menos un (1) año de ejercicio de la profesión o en la función judicial, no registrar antecedentes penales ni sanciones disciplinarias, no haber sido excluido/a de la matrícula profesional ni inhabilitado/a para ejercer cargos públicos y acreditar la aprobación de los cursos exigidos por la legislación vigente (Ley Micaela, Ley Lucio y Ley Yolanda).

Al momento de la inscripción, el postulante deberá presentar personalmente el formulario firmado, copia autenticada del título universitario, copia autenticada del DNI, constancia de CUIL, certificado de antigüedad y sanciones emitido por el Colegio de Abogados o por Recursos Humanos, currículum vitae actualizado con respaldos, certificado de reincidencia y planilla prontuarial provincial (ambos con no más de 30 días de antigüedad), declaración jurada de impedimentos, constancia de aprobación de los cursos antes mencionados y, en su caso, otros antecedentes académicos o profesionales relevantes.

El proceso de selección constará de cinco instancias: análisis de admisibilidad, examen escrito (múltiple opción y verdadero/falso, con un puntaje máximo de 30 puntos y mínimo de 6 para aprobar), entrevista oral y de conocimientos (máximo 40 puntos, mínimo 6 para aprobar), examen psicolaboral (apto/no apto) y evaluación de antecedentes (máximo 30 puntos). Para integrar el orden de mérito, los postulantes deberán aprobar todas las etapas con un mínimo de seis (6) puntos en cada evaluación.