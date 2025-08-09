Feria del Libro Jujuy 2025: “Pipi” Piazzolla se presentará en el teatro Mitre

El reconocido baterista, compositor y docente argentino, Daniel “Pipi” Piazzolla, llegará a la provincia el 12 de agosto, para ofrecer una experiencia formativa única, en el marco de la 21° Feria del Libro Jujuy. Las entradas se pueden obtener en el portal Autoentrada o en las boleterías del teatro Mitre, y pagando una, podrán ingresar dos personas (2×1).

En el coliseo jujeño, el martes desde las 14.30 y hasta las 16.30hs, Piazzolla dictará un taller intensivo orientado a bateristas con experiencia, en el que se abordará el lenguaje del jazz contemporáneo desde una perspectiva rítmica integral. La propuesta incluirá lectura avanzada, estructuras abiertas, técnica aplicada, improvisación y recursos característicos de un estilo en constante evolución, que fusiona distintas tradiciones musicales.

Heredero de una poderosa tradición familiar, “Pipi” Piazzolla es líder de los grupos Escalandrum y Pipi Piazzolla Trío, dos referentes indiscutidos del jazz argentino actual. Además, durante su paso por la Feria, presentará su libro “La batería en el tango moderno”, un material clave para repensar el rol del instrumento dentro del género.

La actividad forma parte de una programación de la Feria del Libro Jujuy que, bajo el lema “Los sentidos a escena”, reúne a autoras, autores, artistas y público de todas las edades, durante once días, del 7 al 17 de agosto, en un corredor cultural que abarca los espacios Cabildo – ENERC – CAJA, en pleno centro de San Salvador de Jujuy.