Las 24 Horas de Jujuy – Feria del Libro Jujuy 2025: “Pipi” Piazzolla se presentará en el teatro Mitre

Diario digital!

URGENTE

Feria del Libro Jujuy 2025: “Pipi” Piazzolla se presentará en el teatro Mitre

9 / agosto / 2025 Cultura

El reconocido baterista, compositor y docente argentino, Daniel “Pipi” Piazzolla, llegará a la provincia el 12 de agosto, para ofrecer una experiencia formativa única, en el marco de la 21° Feria del Libro Jujuy. Las entradas se pueden obtener en el portal Autoentrada o en las boleterías del teatro Mitre, y pagando una, podrán ingresar dos personas (2×1).

Feria del Libro Jujuy 2025: “Pipi” Piazzolla se presentará en el teatro Mitre

En el coliseo jujeño, el martes desde las 14.30 y hasta las 16.30hs, Piazzolla dictará un taller intensivo orientado a bateristas con experiencia, en el que se abordará el lenguaje del jazz contemporáneo desde una perspectiva rítmica integral. La propuesta incluirá lectura avanzada, estructuras abiertas, técnica aplicada, improvisación y recursos característicos de un estilo en constante evolución, que fusiona distintas tradiciones musicales.

Heredero de una poderosa tradición familiar, “Pipi” Piazzolla es líder de los grupos Escalandrum y Pipi Piazzolla Trío, dos referentes indiscutidos del jazz argentino actual. Además, durante su paso por la Feria, presentará su libro “La batería en el tango moderno”, un material clave para repensar el rol del instrumento dentro del género.

La actividad forma parte de una programación de la Feria del Libro Jujuy que, bajo el lema “Los sentidos a escena”, reúne a autoras, autores, artistas y público de todas las edades, durante once días, del 7 al 17 de agosto, en un corredor cultural que abarca los espacios Cabildo – ENERC – CAJA, en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

Ago 08, 2025 0

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Leer más
Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de...

Ago 07, 2025 0

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario