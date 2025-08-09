Las 24 Horas de Jujuy – Se darán 2 charlas sobre la promoción de Derechos en la Feria del Libro 2025

Diario digital!

URGENTE

Se darán 2 charlas sobre la promoción de Derechos en la Feria del Libro 2025

9 / agosto / 2025 Sociedad

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Salud Integral y de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano invita a la comunidad a ser parte de dos encuentros que celebran la palabra, el arte y la construcción colectiva de sentidos en torno a la igualdad, la memoria y los derechos.

El martes 12 de agosto, a las 11 horas, en la Plaza de la Memoria del Cabildo de la Ciudad, se presentarán dos publicaciones que nacen del trabajo comprometido en el territorio y de un sostenido proceso de articulación interinstitucional:

Libro “La vida en Perspectiva – Experiencias de abordaje intergeneracional desde la perspectiva de género, sembrando igualdad para prevenir violencias”: una producción que reúne relatos y experiencias de talleres realizados con jóvenes varones en instituciones educativas y con personas adultas mayores, en el marco de la prevención de las violencias por motivos de género y la promoción de derechos. Esta propuesta fue desarrollada junto al CEPAM, el Concejo Deliberante y con el apoyo del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). El libro ofrece una mirada afectiva y pedagógica desde los derechos humanos, visibilizando voces muchas veces silenciadas.

Cancionero “Resuenan: Canciones por un Jujuy libre de violencias de género”: resultado de un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), esta obra musical propone un recorrido por letras comprometidas que, a través del lenguaje popular de la música, abren caminos hacia una sociedad más justa, diversa e igualitaria.

La segunda actividad se realizará el miércoles 13 de agosto, con la propuesta “Género y música: una ronda de reflexión y canto”, un espacio íntimo y colectivo donde las canciones y los relatos se entrelazan como herramientas de escucha y expresión. Esta ronda será un acto de compromiso, memoria y resistencia compartida, en el que cada voz alzada encarna la esperanza de un Jujuy libre de violencias.

Desde el Municipio, se continúa fortaleciendo el compromiso con la promoción de derechos, construyendo espacios donde la cultura, la palabra y el arte sirvan de puente hacia una sociedad más equitativa.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

Ago 08, 2025 0

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Leer más
Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de...

Ago 07, 2025 0

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario