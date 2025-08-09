Se darán 2 charlas sobre la promoción de Derechos en la Feria del Libro 2025

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Salud Integral y de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano invita a la comunidad a ser parte de dos encuentros que celebran la palabra, el arte y la construcción colectiva de sentidos en torno a la igualdad, la memoria y los derechos.

El martes 12 de agosto, a las 11 horas, en la Plaza de la Memoria del Cabildo de la Ciudad, se presentarán dos publicaciones que nacen del trabajo comprometido en el territorio y de un sostenido proceso de articulación interinstitucional:

Libro “La vida en Perspectiva – Experiencias de abordaje intergeneracional desde la perspectiva de género, sembrando igualdad para prevenir violencias”: una producción que reúne relatos y experiencias de talleres realizados con jóvenes varones en instituciones educativas y con personas adultas mayores, en el marco de la prevención de las violencias por motivos de género y la promoción de derechos. Esta propuesta fue desarrollada junto al CEPAM, el Concejo Deliberante y con el apoyo del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). El libro ofrece una mirada afectiva y pedagógica desde los derechos humanos, visibilizando voces muchas veces silenciadas.

Cancionero “Resuenan: Canciones por un Jujuy libre de violencias de género”: resultado de un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), esta obra musical propone un recorrido por letras comprometidas que, a través del lenguaje popular de la música, abren caminos hacia una sociedad más justa, diversa e igualitaria.

La segunda actividad se realizará el miércoles 13 de agosto, con la propuesta “Género y música: una ronda de reflexión y canto”, un espacio íntimo y colectivo donde las canciones y los relatos se entrelazan como herramientas de escucha y expresión. Esta ronda será un acto de compromiso, memoria y resistencia compartida, en el que cada voz alzada encarna la esperanza de un Jujuy libre de violencias.

Desde el Municipio, se continúa fortaleciendo el compromiso con la promoción de derechos, construyendo espacios donde la cultura, la palabra y el arte sirvan de puente hacia una sociedad más equitativa.