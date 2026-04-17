El Ministerio de Educación refuerza el acompañamiento ante situaciones que afectan la seguridad escolar

Ante situaciones que afectan la convivencia y la seguridad escolar, el Ministerio de Educación está presente.

En los últimos días circularon informaciones que generan preocupación en las familias y en toda la comunidad. Ante el primer caso detectado, el Ministerio de Educación dio respuesta y reafirma que la escuela sigue siendo un espacio de cuidado y que cuenta con herramientas claras para proteger a la comunidad educativa.

Por eso, desde el Ministerio se recuerda a todas las instituciones educativas de la provincia la plena vigencia del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas (Res. N.º 7621-E-25), un instrumento diseñado para guiar la intervención institucional cuando surgen hechos que alteran la vida escolar o ponen en riesgo el bienestar colectivo.

Este documento no es un trámite administrativo, sino una herramienta que ordena y habilita las intervenciones necesarias que prioricen el interés superior del Niño/a y Adolescentes y el resguardo de sus derechos.

Tener un protocolo implica saber que la institución educativa no está sola y que cada decisión en la escuela está respaldada por un marco normativo que prioriza la contención emocional, la confidencialidad y la no revictimización de los actores escolares.

El compromiso es con la prevención y el cuidado

Desde el Ministerio de Educación, en articulación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud del Gobierno de Jujuy, se permanece monitoreando de cerca cada situación que se presenta. Por eso, la aplicación de este protocolo debe ir acompañada de un trabajo sostenido en la construcción de acuerdos escolares y la promoción del uso responsable de las redes sociales.

Se insta a todos los actores de la comunidad educativa al cumplimiento de esta normativa, porque garantizar la seguridad en las aulas es una corresponsabilidad que se asume de manera conjunta y prioritaria.

Circular conjunta SGE-DAIE Nº 12/2006