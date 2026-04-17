Para Lazarte el plantel de Gimnasia tiene confianza de cara al partido contra Almagro

“Nos merecemos ser los punteros, porque siempre trabajamos duro y buscamos los partidos», afirmó el defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy Martín Lazarte.

El jugador Lobo, quien está sumando minutos con la albiceleste y refleja la confianza del plantel de cara al partido de este domingo contra Almagro.

Dentro de su análisis del rival de turno, lo considera “un equipo difícil” y por eso plantea el desafío de enfocar los esfuerzos en “dar lo mejor para que la victoria se quede en casa”.

Asimismo, subrayó que el equipo “todo el tiempo entrena intensamente para alcanzar los objetivos fijados”.

Con respecto a su juego, Lazarte indicó que “trato de garantizarle a mis compañeros una herramienta de defensa y luego de ataque”, aprovechando las sociedades que se forman durante el partido.

Por otra parte, puso el foco en los hinchas, quienes “siempre hacen grandes recibimientos para los partidos y no tengo duda de que el domingo será otra fiesta”.