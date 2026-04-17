Alumnos de capacitación aduanera se interiorizaron sobre leyes tributarias en la Legislatura

Con el objetivo de acercar a los estudiantes al funcionamiento real del Poder Legislativo, particularmente en lo referido al proceso de formación de las leyes tributarias, los alumnos de la Tecnicatura Superior en Régimen Aduanero y Comercio Exterior realizaron una visita guiada a la Legislatura de Jujuy.

Los alumnos, acompañados del docente responsable de la cátedra y del proyecto La Génesis de la Ley Tributaria, Daniel Mérida, fueron recibidos en el recinto de sesiones por el diputado Adriano Morone, quien les explicó el proceso y la dinámica por los cuales se sancionan las leyes, en especial las que tienen incumbencia con la tecnicatura.

En ese sentido, el diputado Morone explicó que la visita combinó una instancia institucional con contenidos específicos de la carrera. En ese marco, señaló que el encuentro permitió “conocer la Legislatura, el funcionamiento de la Legislatura, pero también conversar sobre temas puntuales de la carrera que ellos están cursando”, incluyendo “el procedimiento aquí en la Legislatura de la aprobación del código fiscal, de la ley impositiva, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones tributarias de la provincia”.

Asimismo, indicó que la actividad se inscribe en una política de apertura institucional y remarcó el interés de los estudiantes en temas técnicos. En ese sentido, destacó que se trabaja “manteniendo las puertas abiertas, recibiendo a distintos sectores, particularmente estudiantes”, quienes mostraron interés en “todo lo que tiene que ver con el tratamiento tributario, el régimen de coparticipación federal” y el proyecto de ley de coparticipación municipal enviado por el Ejecutivo.

Por su parte, el docente Daniel Mérida remarcó que la visita representó una buena oportunidad para que los alumnos “puedan contrastar la teoría con la realidad y vean cómo se sancionan las leyes tributarias de la provincia de Jujuy”. En cuanto a las inquietudes de los jóvenes, declaró que es importante “que ellos se involucren y empiecen a crear la cultura tributaria, y qué mejor que tener esta instancia de participación en esta casa de la democracia”.

Asimismo, comentó que, como resultado de esta visita, está previsto en el proyecto educativo que los estudiantes “van a realizar una jornada de socialización, un debate con los demás integrantes de la carrera en la que van a contar su experiencia”, y que a partir del conocimiento adquirido en la Legislatura buscarán “poner en común el nuevo conocimiento que han adquirido a partir de esta visita, y contrastar la teoría con la práctica”.

Para finalizar, aprovechó la oportunidad para agradecer al diputado Morone por la invitación y al vicegobernador por implementar la política de una Legislatura de puertas abiertas “para todos los estudiantes y jóvenes”.