Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 18 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de mayo, la temperatura rondará entre los 4 y 12 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 18 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 81 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.