El “Lobo” no tiene tregua y vuelve hoy a los entrenamientos con la mirada en Atlanta

Luego del resonante partido disputado frente a Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina, Gimnasia y Esgrima de Jujuy da vuelta la página y reanuda su plan de trabajo este lunes 1 de junio, con un único y claro objetivo en el horizonte: Atlanta.

El exigente calendario de la Primera Nacional no otorga respiros y el “Lobo” ya se encuentra concentrado en lo que viene, entendiendo que el próximo compromiso no es uno más, sino una fecha clave por el liderazgo de la Zona B.

El encuentro ante el “Bohemio” se perfila como el partido del episodio 17 del certamen de ascenso, que tiene a ambos elencos disputando palmo a palmo en la parte alta de la tabla.

En este contexto, Francisco Molina enfatizó que es necesario “dar vuelta la página rápidamente, a fin de pensar en lo que viene y eso es Atlanta”.

Consideró que las expectativas del albiceleste de cara al futuro son “muy buenas”, teniendo en cuenta que “venimos de hacer un gran partido por Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba y hasta pudimos haberle ganado al campeón del fútbol argentino”.

Además, dedicó elogiosos conceptos al acompañamiento de los jujeños, indicando que “el respaldo es impresionante y lo agradecemos de todo corazón”, ya que “el sacrificio que hacen es significativo”.

En similares términos se pronunció el arquero Milton Álvarez, quien no dudó al resaltar que “tenemos una final el próximo fin de semana” y, en consecuencia, “debemos estar enfocados en ese desafío”.

Ratificó que, para Gimnasia, “la prioridad es la Primera Nacional” y por eso “nos aferramos fuerte a ese objetivo”.

Tras subrayar que “nos jugamos mucho ante Atlanta y queremos seguir sumando para afirmarnos arriba”, puntualizó que “queda mucho por delante todavía, por eso la idea es ganar y sumar todo lo que se pueda”.

Asimismo, Álvarez señaló que “nuestra determinación es siempre ir hacia adelante” y puso en relieve que tal decisión se reflejó en el reciente cruce con Belgrano de Córdoba. “Jugamos de igual a igual con un equipo de Primera División que, además, es el campeón”, completó.