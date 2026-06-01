Flybondi de a poco deja de volar: Sólo tiene 6 frecuencias programadas con demoras y vuelos cerrados

Quien revise el tablero de partidas y arribos de Aeroparque se encuentra con un panorama que llama la atención: los logos amarillos de la low cost prácticamente desaparecieron de las pantallas. Sin comunicado oficial, sin explicaciones públicas, la aerolínea opera hoy con una cantidad mínima de frecuencias, con demoras de hasta siete horas y al menos una cancelación confirmada.

Flybondi opera con mínimos históricos en Aeroparque. Este sábado 30 de mayo, la aerolínea de bajo costo figura en el tablero de partidas de Aeroparque con apenas 6 frecuencias programadas en todo el día, un número llamativamente bajo para una aerolínea que supo disputar slots con Aerolíneas Argentinas y JetSMART en el principal aeropuerto metropolitano.

De esas 6 frecuencias, 2 fueron directamente canceladas —el vuelo FO 5052 a Mendoza y el FO 5004 a Córdoba—, y una registra una demora de más de dos horas y media: el FO 5212 a Tucumán, programado para las 18:25, no partiría antes de las 20:55. Solo 3 vuelos operaron o están operando con normalidad.

El contraste con los demás jugadores del mercado es contundente: en el mismo tablero del día, Aerolíneas Argentinas acumula 67 partidas desde Aeroparque —prácticamente la mitad del total del aeropuerto— sin ningún vuelo cancelado y con una única demora menor.

JetSMART (WJ) programa 18 frecuencias con operación normal, mientras que el segmento internacional y regional es cubierto con solidez por GOL (8 vuelos), LATAM en sus variantes brasileña, chilena y peruana (13 vuelos combinados) y operadores regionales como Paranair o Sky. La presencia de Flybondi resulta marginal frente a este ecosistema.

La reducción operativa de Flybondi en Aeroparque no es un hecho aislado de este sábado. La aerolínea viene achicando su grilla de vuelos en el aeropuerto metropolitano desde comienzos de año, resignando destinos y frecuencias que históricamente le habían dado visibilidad frente al viajero de cabotaje.

Un silencio que habla

Lo de este 31 no es una sorpresa para quienes siguen al sector. Es de público conocimiento que Flybondi enfrenta actualmente una severa crisis operativa marcada por cancelaciones masivas, demoras crónicas y una creciente ola de reclamos por parte de pasajeros varados en los principales aeropuertos del país.

El punto más crítico llegó en abril, donde distintos relevamientos del sector comunicaron que en un solo sábado la empresa tuvo que cancelar 33 vuelos y logró sostener apenas 22 operaciones. El impacto acumulado entre jueves y sábado fue de 75 cancelaciones, que afectaron a cerca de 13.400 pasajeros.

Flybondi fue una de las primeras aerolíneas low cost en operar en Argentina tras la apertura del mercado en 2018 y llegó a posicionarse como una alternativa real para el turismo interno. Por eso, este retroceso operativo (silencioso y abrupto) no pasa desapercibido.

(InfoNegocios)