Resaltan que las medidas de cuidado son fundamentales ante infecciones respiratorias

En temporada de incidencia estacional de infecciones respiratorias, la evaluación de cada caso es clave para evitar complicaciones.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que en época de mayor incidencia estacional de enfermedades respiratorias como influenza, neumonía, bronquitis, bronquiolitis y Covid-19, entre otras, es importante tener en cuenta la presencia de síntomas, realizar la consulta inmediata, así como tener en cuenta las medidas de cuidado en el hogar y en entornos educativos y laborales.

Las enfermedades respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva al toser o estornudar y pueden afectar oídos, nariz, garganta y pulmones. El contagio también puede ocurrir por contacto con superficies u objetos contaminados como picaportes, barandas de escaleras o de transporte público, mesas o escritorios y utensilios de uso personal como vasos, cubiertos o mate, entre otros.

Para evitar complicaciones, cuando se presentan fiebre mayor o igual a 38°, tos persistente, congestión, dolor de garganta, respiración agitada y con ruido y/o silbido al respirar se debe realizar la consulta médica para la valoración adecuada del caso. En bebés y niños pequeños, se debe acudir a consulta frente a irritabilidad, llanto persistente, aleteo nasal con dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse y/o rechazo al alimento.

En tanto, para prevenir y controlar la transmisión de las infecciones respiratorias en el hogar y en ámbitos escolares y laborales, se recomienda:

Mantener completos los esquemas de vacunación frente a Covid-19, influenza, neumococo y otros virus respiratorios

Ventilar adecuada y periódicamente los ambientes

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón

Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo

Evitar compartir artículos personales como vasos, mates, cubiertos y utensilios

Descartar pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos

En el caso de bebés, mantener la lactancia materna

No exponer a niñas y niños al humo del tabaco, braseros o estufas a leña

Atención pediátrica

“En esta época aumentan las consultas por cuadros respiratorios. La bronquiolitis representa una de las principales causas de atención pediátrica y se deben tener en cuenta síntomas como tos, agitación, fiebre alta y síntomas gastrointestinales”, explicó Mónica Carlés, subdirectora del Hospital Materno Infantil, recordando que “la consulta debe ser inmediata en el caso en que se presente patología de base como enfermedades neurológicas, cardiológicas o asma, por ejemplo, porque estos antecedentes hacen que los cuadros agudos sean más severos”.

“Cuando se presentan estos síntomas se puede consultar, primeramente, en el puesto de salud o en el hospital más cercano desde donde se realizará la derivación al Materno Infantil, en caso de ser necesario”, agregó Carlés y precisó que “en los cuadros respiratorios, realizamos el triage, es decir, la división de la condición de cada paciente para la prioridad en la atención y aun teniendo mayor demanda por temporada, nuestra Guardia brinda respuesta integral a cada uno de los pacientes”.