El ISJ efectiviza este martes el «Pronto Pago» por consultas médicas

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Este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

Avanzan con los pagos a médicos prestadores

El Directorio del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que en la jornada de hoy, martes 21 de abril, se efectúa la acreditación correspondiente a la primera quincena de abril por consultas médicas, a través del sistema “Pronto Pago”.

Esta modalidad digital, permite a los prestadores agilizar la presentación de la documentación ante el ISJ, optimizando así los tiempos de liquidación de las consultas médicas brindadas a los afiliados.

Asimismo, se aclara que este sistema contribuye a garantizar una atención de calidad, evitando demoras y facilitando el acceso a la Credencial Digital del ISJ, herramienta que también permite la autorización de recetas médicas de manera ágil y segura.

Finalmente, el Directorio aclaró que este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

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