El ISJ efectiviza este martes el «Pronto Pago» por consultas médicas

Este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

El Directorio del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que en la jornada de hoy, martes 21 de abril, se efectúa la acreditación correspondiente a la primera quincena de abril por consultas médicas, a través del sistema “Pronto Pago”.

Esta modalidad digital, permite a los prestadores agilizar la presentación de la documentación ante el ISJ, optimizando así los tiempos de liquidación de las consultas médicas brindadas a los afiliados.

Asimismo, se aclara que este sistema contribuye a garantizar una atención de calidad, evitando demoras y facilitando el acceso a la Credencial Digital del ISJ, herramienta que también permite la autorización de recetas médicas de manera ágil y segura.

Finalmente, el Directorio aclaró que este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.