Diputados dieron despacho favorable a cambios clave en el Ministerio Público de la Acusación

El plenario de las comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General se reunió en el salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura para tratar dos Proyectos de Ley: la Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación y la creación del Tribunal Conclusional. Ambos proyectos recibieron despacho favorable.

Participaron de la reunión el titular del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, acompañado por su adjunto Diego Chacón, y los jueces de la Sala Penal de la Corte de Justicia de la Provincia, Martín Llamas y Ema Mercedes Arias.

El presidente de la comisión de Legislación General, diputado Adriano Morone, explicó que la reforma de la Ley Orgánica del MPA aborda cuestiones que «tienen que ver con lo orgánico, y lograr una mejor articulación con la Corte Suprema de Justicia». Recordó que el Procurador General ya había concurrido a exponer el proyecto el año pasado, «pero nos pareció importante que con la conformación de la nueva Cámara, y al ser una cuestión institucional tan importante, tratarla con la nueva composición».

Por su parte, el Procurador General Alejandro Bossatti amplió los alcances del proyecto y detalló que contempla «algunas limitaciones a lo que son las facultades de la procuración, clarificar algunas de estas facultades de la procuración, y otorgar mayores facultades a los fiscales regionales brindándoles la posibilidad de que puedan participar en el proceso judicial en el ejercicio de la acción penal». Agregó que la iniciativa también incluye modificaciones en «lo que es el régimen sancionatorio, en donde el procurador estaba habilitado a incluir distintos tipos de sanciones, y entendemos que esto tiene que ser una facultad legislativa sancionada por ley». Bossatti remarcó que «se garantizan todos los derechos del personal del MPA» y señaló que es necesario «realizar estos ajustes para mejorar el servicio del ministerio y una mejora en la administración de justicia».

Respecto de la creación del Tribunal Conclusional, el diputado Morone expuso que en los últimos años la provincia avanzó «en el paradigma del proceso penal que tiene que ver con el pase al sistema acusatorio que dinamiza las cuestiones y procesos». Precisó que, al quedar algunos procesos dentro del viejo Código Procesal Penal, «es conveniente la creación de un Tribunal Conclusional que culmine con todos estos procesos y que son alrededor de 1.800». Aclaró que la medida no implica la creación de nuevos cargos judiciales: «Se va a conformar con algunos de los actuales Jueces de Juicio, hasta que culminen esos procesos que quedaron pendientes».

La jueza de la Corte Ema Mercedes Arias precisó que la creación de este tribunal «sería una versión mejorada de lo que sería el Tribunal Residual, o en aquellas causas en las que debería aplicarse una normativa anterior a la que hoy nos rige, a los fines de desagotar el cúmulo de causas, y que hoy por una cuestión de tiempo y de nuevo régimen se nos complicaba». La magistrada consideró que los aportes realizados por ambos jueces fueron recibidos «con agrado» y que respaldaron «esta iniciativa que para nosotros es de vital importancia para mejorar el servicio de justicia».