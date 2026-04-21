Transporte en crisis: Empresarios jujeños plantearon su situación ante diputados

En el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura, los integrantes de la comisión de Transporte y Comunicación mantuvieron una reunión con empresarios del transporte de media distancia de Jujuy, en la que se analizó la problemática que atraviesa el sector.

Al término del encuentro, el diputado Rubén Rivarola, presidente de la comisión, expresó su preocupación por la situación de los empresarios del transporte: «Están pasando por un momento bastante grave por los precios de los combustibles, las cubiertas y los colectivos. Ellos dijeron que así es imposible brindar un servicio». Ante ello, los legisladores respondieron que es necesario encontrar salidas: «No se pueden dejar pasajeros —fundamentalmente trabajadores— sin servicio. Hay que buscar una solución», afirmó Rivarola.

El diputado precisó que la propuesta concreta de la comisión fue «aceptar la misma antigüedad que tienen los colectivos; sobre la misma ley del año pasado, agregamos un año más».

Rivarola apuntó al incremento del costo del combustible como factor central de la crisis: «La situación del transporte en el país es dramática por el costo del gasoil». Al mismo tiempo, se mostró esperanzado en una solución: «YPF es argentino, ¿qué tenemos que ver con la guerra? En el país tenemos que trabajar con los precios reales de costo». En ese sentido, reiteró que el Gobierno Nacional debe intervenir en la problemática: «No podemos pagar el mismo precio del barril de petróleo que YPF cobra para la exportación en el mercado interno», concluyó.