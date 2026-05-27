El intendente Jorge recorrió la nueva cancha de hockey en Alberdi y anunció su inauguración para junio

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, visitó la obra de la nueva cancha de hockey con césped sintético que se construye en Parque Alberdi y manifestó su entusiasmo por el importante avance de un proyecto deportivo y urbano que marcará un antes y un después para la ciudad.

Acompañado por funcionarios municipales, recorrió el predio donde ya se concretó la instalación de la alfombra sintética, tribunas, vestuarios y gran parte de la infraestructura complementaria.

Durante la visita, el jefe comunal expresó, “impactado por la belleza estridente de este césped sintético, imaginándome las niñas, las mujeres de Jujuy que celebran el hockey, y las que van a empezar a practicar este gran deporte, porque el municipio también tiene previsto generar escuelas”. En este sentido, remarcó que ya está definido quién estará a cargo del funcionamiento integral del predio, “que va a estar prácticamente a full todos los días de la semana”.

Asimismo, destacó las ventajas de la nueva infraestructura deportiva al señalar que “el hockey es una disciplina como el rugby que no se suspende por mal tiempo”, y agregó que “este césped sintético fantástico que se está instalando va a permitir actividades permanentes todo el año”.

El intendente consideró además que la obra responde a una demanda histórica de la comunidad deportiva local, “era lo que estaba esperando la ciudad, porque estábamos atrasados con ciudades hermanas como San Pedro, como Palpalá, y tan solo la cancha del Club Suri no da abasto para semejante cantidad de jugadores que practican el deporte”.

En otro tramo de sus declaraciones, Jorge valoró el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que “grupos de adultas mayores vienen permanentemente y están expectantes. Tal vez han sido las grandes gestoras de que tomemos esta decisión”.

También vinculó esta obra con el desarrollo integral del sector sur de la capital y afirmó que “de alguna manera da inicio a lo que es el gran proyecto del Canal Alvarado”, una iniciativa que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial y el gobernador Carlos Sadir.

En cuanto a la inauguración del predio, adelantó que “probablemente va a ser el 20 de junio para celebrar a Belgrano y también un gran acontecimiento”. Además, anticipó que el nuevo espacio deportivo llevará el nombre de “Reconquista de Jujuy”, en homenaje al regreso del pueblo jujeño junto al General Belgrano en 1813.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, detalló que la cancha forma parte de un amplio plan de infraestructura ejecutado en Parque Alberdi que incluye canchas de básquet, gimnasio urbano, juegos infantiles y espacios deportivos para fútbol. “Hoy podemos ver ya la instalación de la alfombra. Ya estamos a pasos de terminar prácticamente la obra”, afirmó Montiel, al tiempo que indicó que las tribunas ya se encuentran finalizadas y que debajo de ellas funcionarán vestuarios, sanitarios, depósitos y oficinas.

El funcionario explicó además que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Servicios Públicos en la instalación del alumbrado, “la cual va a permitir hasta televisar los partidos que se jueguen acá”. Montiel adelantó también que la ciudad busca convertirse en sede de un campeonato argentino de hockey y señaló que continúan las tareas de forestación y pavimentación en calles aledañas para mejorar la circulación y el acceso de delegaciones y colectivos.

En tanto, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, destacó “el trabajo mancomunado con la Secretaría de Obras Públicas en esta majestuosa obra que tiene futuro, que vino para quedarse y para ser utilizada en los próximos años por toda esta estructura deportiva”. Además, remarcó que “no solamente se trata de una cancha de hockey”, sino de una intervención integral que incluyó “trabajar mucho con la iluminación en todo el proyecto, tanto en la cancha de hockey como en las canchas de básquet conexas a este nuevo emprendimiento y este nuevo diseño”, además de avanzar sobre “las calles aledañas con iluminación LED”.

En ese marco, explicó que también se trabaja “en un nuevo circuito de transitabilidad, con sentidos de circulación y pavimentaciones que realizó la gente de Obras Públicas a los efectos de poder tener carpetas de desplazamientos seguras”. A ello sumó las tareas de parquización impulsadas por Espacios Verdes en todo el complejo y sus alrededores. Finalmente, sostuvo que “esto trae un avance muy importante para este vasto sector de la ciudad, va a significar una nueva impronta, una nueva paisajística y, fundamentalmente, una integración de todos los vecinos a esta nueva impronta que le está dando el intendente ‘Chuli’ Jorge a esta zona en particular”.

Finalmente, la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, destacó el acompañamiento financiero al proyecto y sostuvo que “desde la Secretaría de Hacienda estamos prestando el apoyo y realizando una fuerte inversión para que quede una obra más importante en la ciudad”, en el marco del plan de obras previsto para este año en distintos barrios de la Capital.