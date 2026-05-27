Ley de Biocombustibles: «Vamos a aprobar esta Ley y será la base para llegar a la Convergencia Mercosur con un 30% de corte»

La Senadora Nacional por Jujuy, Carolina Moisés, defendió el desarrollo de los biocombustibles como una política estratégica para la generación de trabajo con valor agregado que potencie el desarrollo de las provincias del NOA, que lleva 20 años de resultados positivos.

Si bien cuestionó al Gobierno Nacional por su falta de previsión y su resistencia histórica a avanzar con una nueva ley que disponga la transición energética que demanda el sector, evaluó como un gran avance el cambio de posición y la decisión de apoyar al sector.

La Presidenta del bloque Convicción Federal recordó que el debate por una nueva Ley de Biocombustibles “no nació ahora ni como respuesta coyuntural a la crisis internacional del petróleo”, sino que es resultado de “años de trabajo político, técnico y productivo” impulsado en un trabajo articulado con las provincias de la Liga Bioenergética y los sectores industriales vinculados al bioetanol y al biodiésel.

«Hicieron todo lo posible para dormir esta iniciativa, para retrasar su tratamiento el año pasado y para evitar que el Congreso pudiera definir», destacó Moisés, en referencia al proyecto que fue paralizado por el oficialismo, a pesar de que ya contaba con amplios consensos federales logrados en comisiones hacia finales del 2025.

«Tuvo que venir la guerra y que se dispare el precio del petróleo para que el Gobierno entienda la importancia estratégica del biocombustible en nuestra matriz productiva», sentenció la senadora en su disertación, como parte del panel “La mirada del Congreso sobre los biocombustibles” en el evento #Maizar2026 desarrollado en Parque Norte.

Además remarcó la necesidad de ir hacia un «proyecto de máxima que trace un sendero de previsibilidad para las próximas dos décadas, tomando como ejemplo los esquemas vigentes de los países vecinos, y asi llegar a la Convergencia Mercosur con un corte de 30% en cada litro de combustible que carguen nuestros vehiculos en los próximos 5 años.¿Por qué la Argentina, teniendo capacidad instalada, conocimiento técnico, producción agroindustrial y experiencia acumulada, debería conformarse con ir detrás de los paises vecinos», cuestionó.

Un reclamo histórico con arraigo federal

Moisés, quien creció en San Pedro de Jujuy rodeada de la cultura de la zafra y la actividad azucarera, defendió la alianza estratégica lograda entre las provincias productoras y los actores centrales del bioetanol de maíz y el sector sucroalcoholero.

“Por eso cuando hablamos de bioetanol, yo no hablo solamente desde la política sino desde la experiencia de vida y entendiendo profundamente lo que representa esta actividad en nuestras provincias para consolidar los biocombustibles como una política de Estado que garantice soberanía energética, inversiones rentables, arraigo y empleo genuino en origen.

«Cuando las provincias productivas logran organizarse y defender juntas una agenda común, la Argentina tiene una oportunidad», concluyó.