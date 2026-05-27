Agenda cultural del 28 de mayo al 3 de junio en la provincia de Jujuy

La semana del 28 de mayo al 3 de junio despliega un abanico de propuestas que recorren toda la geografía provincial.

Desde celebraciones por el Día de los Jardines de Infantes hasta talleres vocacionales, funciones de teatro, música en vivo y ferias de trueque ancestral, la programación de la agenda cultural invita a jujeños y turistas a disfrutar de nuestra identidad.

Actividades destacadas de la agenda cultural en Jujuy

La actividad comienza el jueves 28 de mayo en Aguas Calientes conmemorando el «Día de los Jardines de Infantes» mediante un acto protocolar, desfile, show de payasos y chocolatada en la Plaza Central Carlos Snopek a las 13:30 horas.

En El Moreno, la tarde traerá la restitución de reliquias arqueológicas «Niño del Chañi» con recepción, ceremonia y actos protocolares en la Plaza Toribio Flores a las 15:00 horas.

En Palpalá, culminan los festejos de la Semana de los Jardines con un desfile de jardines por Av. Martijena a las 16:30 horas.

En Humahuaca, se realizará el IV Taller de Orientación Vocacional en el Salón Bicentenario a las 20:00 horas.

Viernes 29 de mayo

En Humahuaca continúan los festejos por el Día de los Jardines de Infantes con un desfile por Av. Belgrano a las 10:00 horas.

San Salvador de Jujuy concentrará su oferta con el show infantil «Topa: un mundo de colores» en el Teatro Mitre (Gral. Alvear N° 1009 esq. Lamadrid) a las 18:30 y 19:45 horas. Por la noche, la Sala Galán del Teatro Mitre recibirá «Otra Quijada», noche de declamación en la voz de Moni Lares y dirección de Noemí Salerno a las 21:00 horas. Además, el Teatro El Pasillo (Jose de la Iglesia 1109) ofrecerá Stand Up Bar «Patatón» a las 22:30 horas.

En Libertador Gral. San Martín, se proyectará la película «Stray Kids the domínATE experience» en la Plaza Central a las 18:30 horas.

Sábado 30 de mayo

En Hipólito Yrigoyen – Humahuaca, se llevará a cabo la feria «Cambalache o trueque» para fomentar las tradiciones ancestrales en la Comuna Municipal de Hipólito Yrigoyen de 10:00 a 18:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, el Centro Cultural Héctor Tizón (1302) dictará el taller «Introducción al Realismo» a cargo de Fabricio Calisaya (actividad arancelada) a las 17:00 horas. Por la noche, el Teatro El Pasillo presentará el monólogo «Así es la milonga», adaptado del cuento de Jorge Accame, a las 21:30 horas.

Domingo 31 de mayo

En Humahuaca, la Explanada del Monumento a la Independencia será sede de «Humahuaca Lee», una jornada de promoción de la lectura comunitaria a las 16:00 horas.

San Salvador de Jujuy ofrecerá una variada programación: el Teatro Mitre presentará el show «Doradas estrellas del K-POP» a las 17:00 horas; la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesus (Juana Manuela Gorriti 150) recibirá a las Capillas Musicales con el Quinteto Vocale Madrigale & Ensamble Instrumental a las 21:00 horas; y el Teatro El Pasillo realizará las Sesiones Blackout (en total oscuridad) con Liliana Herrero a las 19:00 horas y Mercedes Sosa Cantora a las 20:30 horas.

En Pampa Blanca, el Polideportivo Lionel Messi (Plaza Central Cazadores de los Andes) será escenario de «Siempre Jóvenes» con animación DJ y música en vivo, entrada libre y gratuita, a las 19:00 horas.

Miércoles 3 y jueves 4 de junio

San Salvador de Jujuy cierra la semana con «Música en Acción», un programa para fortalecer los vínculos entre músicos/as y realizadores audiovisuales. Incluirá música en vivo en Plaza Vilca – Teatro Mitre a las 18:00 horas, así como capacitación y networking para profesionales del sector musical y audiovisual en la Sala Medardo Pantoja (Ciudad de las Artes) y Sala Galán (Teatro Mitre) de 16:00 a 21:00 horas.

Esta variada programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas en las cuatro regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura y el fortalecimiento de las festividades que definen nuestro territorio.