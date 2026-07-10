Antonela Roccuzzo brilló en la inauguración de la nueva boutique de Victoria Beckham en Miami

La mujer de Lionel Messi fue la invitada de honor en la apertura de la nueva boutique de la diseñadora británica en Bal Harbour. Con un impecable look minimalista y rodeada de celebridades, la rosarina reafirmó su estrecha amistad con los Beckham en una velada marcada por la moda y el estilo .

En el marco de la apertura de la nueva boutique de Victoria Beckham en el exclusivo centro comercial Bal Harbour Shops de Miami, Antonela Roccuzzo se destacó como la invitada de honor en una velada marcada por la moda y la elegancia. La mujer de Lionel Messi y la de David Beckham demostraron una vez más la estrecha relación que han forjado desde la llegada del astro argentino al Inter Miami.

El impecable look de «Madame Messi»

Para esta cena de lujo, Antonela deslumbró con un estilo minimalista al elegir un diseño de la propia firma de su anfitriona. Se trató de un vestido largo en color verde oscuro, al cuerpo y sin mangas, perteneciente a la nueva colección de Victoria Beckham. Para completar su atuendo, optó por zapatos peep toe y una minibag de Hermès. Como embajadora de Tiffany, la rosarina realzó su look con joyas de oro de la marca, específicamente una cadena y aros. En cuanto a su estilismo de belleza, llevó el pelo suelto al natural y un maquillaje centrado en resaltar los ojos con labios en tono nude.

Una lista de invitados exclusiva La celebración, que Victoria describió como una «noche alucinante», reunió a figuras internacionales en una mesa compartida con la familia Beckham.

Entre los presentes estuvieron:

David Beckham, principal apoyo de la diseñadora, junto a sus hijos Harper Seven, Cruz y Romeo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira, quien lució su embarazo en un vestido color burdeos.

El exfutbolista Ronaldo Nazário y su esposa Celina Locks.

(Pronto)