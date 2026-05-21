Suscribieron convenio para fortalecer el trabajo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

El acuerdo fue rubricado hoy, 21 de mayo, en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, en el marco del permanente compromiso institucional del Poder Judicial con la protección integral de las infancias y adolescencias.

La Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación firmaron un convenio de cooperación interinstitucional destinado a fortalecer acciones conjuntas en materia de promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en el acceso a la justicia, la capacitación, la sensibilización y el desarrollo de iniciativas académicas, culturales, científicas y de vinculación institucional.

Participaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Otaola –presidente–Mariano Miranda –vicepresidente–, Mercedes Arias –directora de la ONNA–, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Gonzalo de la Colina.

También estuvieron presentes el Dr. Sebastián Medina, representante de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación; el Dr. Sergio Fabián Vittar, juez de la Corte de Justicia de Salta y vicepresidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS); el Dr. Alejandro Morlachetti, especialista en derechos de acceso a la justicia de UNICEF Argentina; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Dra. María Gabriela Burgos; la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia, Alejandra Martínez; el defensor general adjunto del MPD, Dr. Matías Luna; integrantes de la Defensoría Nacional, Dres. Nicolás Sipioni y Gloria Bonatto; el defensor adjunto de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y de la Provincia Dr. Agustín Garlatti; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Dra. Marta Iriarte; el secretario de Desarrollo Humano, Dr. Sergio Vidaurre; la secretaria de Justicia, Dra. Marcela Infante; la tesorera general de la Provincia, CPN Laura Galián; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Alejandro Domínguez; y las coordinadoras de la ONNA, Dra. Carolina Bidondo y Lic. Lucrecia Oviedo Mañás.

Asimismo, acompañaron la actividad institucional Eliana Ramos, “Embajadora de Mis Derechos 2025”; estudiantes y docentes del Bachillerato N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”.

Compromiso institucional y articulación

Durante las palabras alusivas, el Dr. Sebastián Medina destacó la relevancia del encuentro institucional, señalando que se reunieron las máximas autoridades con capacidad para impulsar soluciones concretas para niñas, niños y adolescentes. También valoró que Jujuy haya sido la primera provincia del país en incorporar la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en su Constitución y agradeció el trabajo articulado desarrollado con la ONNA y la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, la Dra. Mercedes Arias agradeció la presencia de los asistentes y recordó especialmente al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ekel Meyer, impulsor de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, a quien evocó “con mucho afecto y mucho respeto”, destacando la responsabilidad de continuar fortaleciendo el trabajo institucional iniciado bajo su visión.

La magistrada explicó que desde la ONNA se impulsa una línea de acción basada en la articulación con organismos nacionales, provinciales y locales para brindar respuestas integrales frente a situaciones de vulnerabilidad que atraviesan niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, la Dra. Arias sostuvo que “cuando hablamos de infancia y adolescencia, el tiempo es fundamental”, remarcando que las respuestas tardías pueden profundizar las vulneraciones de derechos, por lo que consideró indispensable avanzar hacia un Estado coordinado, con una red institucional activa, ordenada y comprometida.

Asimismo, afirmó que ninguna institución puede responder sola ante problemáticas complejas como situaciones de violencia, abandono, conflictos alimentarios o consumos problemáticos en el entorno familiar, razón por la cual la ONNA asume un rol de articulación y fortalecimiento institucional. Definió además a los convenios interinstitucionales como herramientas centrales para garantizar un adecuado acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva.

A su turno, el Dr. Federico Otaola expresó que la firma del acuerdo constituye “la ratificación de una política de Estado” vinculada a la protección integral de los derechos humanos y, particularmente, de niñas, niños y adolescentes.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia recordó que la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional imponen a jueces y funcionarios una especial obligación de tutela respecto de las infancias y adolescencias.

En ese sentido, sostuvo que la división de poderes no excluye la cooperación institucional, sino que la presupone, señalando que “el Estado es uno solo”, por lo que resulta imprescindible una colaboración concreta y sostenida entre organismos nacionales y provinciales para fortalecer las respuestas destinadas a este sector de la población.

En representación de UNICEF Argentina, el Dr. Alejandro Morlachetti agradeció la invitación a acompañar el proceso de trabajo conjunto y destacó el rol de cooperación técnica que desarrolla el organismo a nivel nacional y provincial.

El especialista subrayó la necesidad de consolidar verdaderos sistemas integrales de protección, donde cada institución conozca claramente su función y pueda actuar coordinadamente, evitando que niñas, niños y adolescentes deban transitar circuitos burocráticos para acceder a la restitución de sus derechos.

Asimismo, ponderó el rol del Poder Judicial dentro del sistema de protección y valoró especialmente la existencia de espacios como la ONNA, al considerar que favorecen el diálogo interinstitucional y permiten acercar respuestas más ágiles, coordinadas y eficaces.

Firma del convenio

Tras las palabras alusivas se concretó la firma del convenio, rubricado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola; la jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA), Dra. Mercedes Arias; y el representante de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Dr. Sebastián Medina.

El acuerdo establece un marco de cooperación destinado a apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales de las entidades firmantes, promoviendo acciones conjuntas orientadas a la protección, promoción y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en el acceso a la justicia, la capacitación, la sensibilización y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional.

Presentación de proyectos de promoción y prevención

Luego de la firma del convenio, el secretario de Desarrollo Humano, Dr. Sergio Vidaurre, presentó dos proyectos orientados a materializar políticas públicas vinculadas a la restitución de derechos, con foco en la promoción y la prevención, ambos realizados en establecimientos educativos del nivel secundario de la provincia.

El funcionario hizo referencia al proyecto “Embajadores de mis Derechos”, exponiendo sobre el mismo la joven Eliana Ramos, Embajadora del año 2025. Luego, un alumno del Bachillerato Nº 2 “Gobernador Jorge Villafañe” explicó la participación de los estudiantes de ese colegio en el Proyecto Interdisciplinario de Alfabetización “Historia que dan miedo: Relatos Adolescentes”.

Finalmente, los jóvenes recibieron distinciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescente (ONNA), las que fueron entregadas por la Dra. Mercedes Arias y el Dr. Sebastián Medina.