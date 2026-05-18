El intendente Jorge homenajeó al ballet Juventud Prolongada por su triunfo en Brasil

El intendente de Raúl “Chuli” Jorge recibió al ballet Juventud Prolongada tras su destacada participación en el Encuentro Intercambio Cultural de Danzas desarrollado en Canasvieiras, Brasil, donde el grupo dirigido por el profesor Gustavo Aybar obtuvo el primer lugar con el cuadro “Bordadoras de Caspalá”.

Durante el encuentro, el jefe comunal felicitó a los integrantes del ballet por el logro alcanzado y destacó el ejemplo de vida que representan para toda la comunidad, en este sentido, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “muchos años trabajando juntos, tengo el placer de haber generado una empatía, una amistad con todos ellos, es un grupo fantástico, colmado de valores, y que nos transmiten un ejemplo de vida, justamente en momentos que hace falta por el tema de la soledad, los problemas que se viven en toda la comunidad, problemas que tienen que ver con la necesidad de expresarse de gente que no se ha jubilado de la vida y que nos dan un ejemplo permanente”.

Asimismo, agregó, “han hecho un trabajo extraordinario, compitiendo con países de todo Latinoamérica y trayéndonos otro premio más, luego de haber ganado el Martín Fierro, que también nos ha generado un tremendo orgullo que tenemos con este ballet, que sigue compitiendo, sigue practicando y sigue luchando con nuevos sueños, así que muy contentos con esta visita y felicitar este gran artífice de este logro que es el profesor Gustavo Aybar”.

Por su parte, el profesor Gustavo Aybar manifestó su emoción por la experiencia vivida y el reconocimiento obtenido en el certamen internacional, “muy contento y orgulloso de salir de San Salvador de Jujuy, y representar a la provincia y al país en este intercambio cultural latinoamericano, para nosotros fue un verdadero placer”.

Además, detalló, “se compitió con gente de México, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Brasil, en la parte folclórica, y para nosotros obtener este primer premio para la Argentina, y en este caso para Jujuy, fue un verdadero placer”.

Finalmente, el profesor resaltó el valor humano y social de la experiencia compartida por los integrantes del ballet, “una experiencia inolvidable, hay gente que no conocía el mar, y gracias al intendente y a toda esta gestión pudimos hacer un viaje placentero para todos los abuelos de acá, de San Salvador de Jujuy”.

Para concluir, Aybar agradeció especialmente el acompañamiento brindado por el Municipio, la Casa de Jujuy en Buenos Aires y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, instituciones que hicieron posible la participación del ballet en el encuentro internacional.