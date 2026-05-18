Capital: Realizaron controles y campañas de prevención por la “Semana de la Hipertensión”

En el marco de la Semana de la Hipertensión Arterial, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante en espacios públicos del casco céntrico, una jornada de prevención y control, con el objetivo de acercar la salud a los vecinos y promover la detección temprana de esta enfermedad silenciosa.

Sobre el accionar, la directora de Medicina Preventiva , Itatí Gloss destacó que la iniciativa responde a “la preocupación del municipio por estar cerca de la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de controlar la presión arterial; entendiendo que la hipertensión es un enemigo silencioso porque muchas veces no presenta síntomas y las personas desconocen su estado de salud hasta realizarse un control”, expresó.

Apostados en Peatonal Belgrano, la actividad contó con la participación de equipos de la Dirección de Salud Integra y Género la de Medicina Preventiva, junto a enfermeros y personal de “El Escuchadero”, quienes brindaron asistencia, controles y orientación a los vecinos que transitaban por el lugar.

Además, anunció que las actividades continuarán durante toda la semana con acciones de prevención; mientras el jueves 21 se realizará la jornada en el multiespacio Mariano Moreno junto a la Escuela Miriam Gloss de Enfermería, y el viernes 22 en el Mercado 6 de Agosto.

Por su parte, Mariana Vargas de la Dirección de Salud Integral, expresó “las acciones forman parte del programa “comunidad saludable”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano, donde distintas áreas municipales trabajan en conjunto para promover hábitos saludables y prevenir enfermedades”.

En este contexto, recordó “que síntomas como dolor de cabeza, fatiga y hemorragias pueden ser señales de alerta, por lo que insistieron en la importancia de los controles periódicos y la detección temprana.” Cabe destacar que los profesionales de la salud del municipio recorrerán distintas actividades por la Semana de Mayo donde se brindarán talleres e información para prevención de la hipertensión”.