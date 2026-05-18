Avances para la regularización dominial de lotes fiscales

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, concretó una reunión con autoridades de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió a directivos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, a fin de abordar aspectos clave para la regularización de lotes fiscales urbanos.

En instalaciones del Ministerio de Hacienda se llevó a cabo una reunión con el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón, y el director de Desarrollo Territorial, Horacio García Ramírez, quienes compartieron información en el marco de regularización de lotes fiscales urbanos.

Agenda en común y coordinación de acciones

Al respecto, Cazón precisó: “En esta oportunidad, pusimos en conocimiento al ministro de Hacienda en cuanto a algunas inversiones realizadas en obras, correspondientes al proceso de regularización dominial. Además, expusimos las perspectivas en vista de los próximos pasos a dar, sumado al informe sobre la recaudación de estos lotes”.

Asimismo, el secretario destacó que se logró intercambiar puntos de vista en cuanto a trámites particulares, que hacen a la gestión de la Secretaría y en concordancia con la misión de este organismo. “Estamos en contacto permanente con el ministro y sus funcionarios, buscando contribuir con nuestro principal objetivo. Por eso llevamos adelante las gestiones correspondientes para que la gente pueda llegar a firmar los convenios de pago y obtener su escritura”, agregó el responsable.

Desde Hacienda se continúa trabajando de manera coordinada con otros sectores, asistiendo en la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas integrales.