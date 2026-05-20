Por primera vez Jujuy será sede de la Feria Nacional de Ciencias en octubre

El vicegobernador Alberto Bernis recibió en el despacho de Presidencia de la Legislatura a la ministra de Educación de la provincia, Daniela Teseira, junto a su equipo técnico y a Horacio Tignanelli, coordinador del área de actividades científicas de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en una reunión orientada a definir aspectos organizativos de la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología, que por primera vez se realizará en Jujuy del 20 al 23 de octubre.

Luego del encuentro, la ministra Teseira destacó la visita nacional y el trabajo conjunto para concretar el evento educativo. Indicó que el funcionario nacional llegó a la provincia para realizar las observaciones necesarias y dar la bienvenida formal al proceso organizativo, y subrayó que se trata de la primera vez que Jujuy será sede de la Feria Nacional de Ciencias.

La funcionaria también se refirió al intercambio realizado en torno a la Bandera Nacional de la Libertad Civil, que fue donada al funcionario nacional para su utilización en la Feria de la Ciencia Nacional de San Luis, instancia que da inicio al circuito ferial.

Por su parte, Tignanelli confirmó que la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología se desarrollará del 20 al 23 de octubre en San Salvador de Jujuy y reunirá delegaciones de todo el país. Señaló que la reunión con el vicegobernador permitió formalizar la presencia de la feria en la provincia, en articulación con el Ministerio de Educación de Jujuy.

Asimismo, se refirió a la expectativa generada a nivel federal por la realización del evento en la provincia, y precisó que las 24 jurisdicciones del país siguen con atención el desarrollo de la propuesta jujeña.

En relación con la propuesta educativa, explicó que la feria contará con proyectos vinculados al arte, la ciencia, la tecnología y la matemática, e incluirá desafíos educativos y creativos para los estudiantes participantes.

Finalmente, Tignanelli valoró el respaldo institucional recibido en el diálogo con el vicegobernador y remarcó que la Bandera Nacional de la Libertad Civil tendrá presencia en las futuras ferias científicas del país: “A partir de este año, junto con la bandera nacional, se va a enarbolar en todas las ferias de ciencias que hagamos”.