El intendente capitalino encabezo las festividades por los 433 aniversarios de la Fundación de San Salvador de Jujuy

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl ”Chuli” Jorge, encabezó los actos centrales de la efeméride, primero en Plaza Argañaras y posteriormente en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, donde tuvo lugar el desfile cívico militar y pasaje gauchesco.

La ciudad de San Salvador de Jujuy celebró hoy el 433° aniversario de su fundación con un cronograma de actos que incluyó el tradicional homenaje al fundador en la plazoleta que lleva su nombre, y el desfile cívico militar y pasaje gaucho realizado por primera vez en avenida Forestal de barrio Alto Comedero. Cabe destacar que en el acto de homenaje el intendente Jorge recibió de manos del gobernador, Carlos Sadir, la escritura de propiedad del espacio verde, ubicación definitiva del busto del fundador, Francisco de Argañaras y Murguía.

Durante su discurso, el intendente Jorge brindó una perspectiva histórica y política de la ciudad, resaltando su rol como nexo logístico fundamental desde la época colonial hasta la independencia. “San Salvador de Jujuy significaba un lugar de logística estratégico, un pórtico a la Quebrada de Humahuaca, el canal natural para generar el vínculo con el Alto Perú y la riqueza de las minas de Potosí”, afirmó Jorge.

El mandatario municipal también hizo hincapié en la transformación de la capital para superar su perfil meramente administrativo, “nuestra densidad exige una reconversión de la ciudad para no ser únicamente una ciudad administrativa ya que se están definiendo verdaderos polos industriales, zonas francas, etc. Todos estos son los desafíos del futuro de una ciudad que también se visualiza en el país como un polo turístico”.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de la escritura dominial del inmueble que durante años fue denominado “Plaza de los Honguitos”, y que pertenecía al patrimonio provincial. Jorge agradeció el gesto del gobierno provincial por ceder el espacio, “Don Francisco de Argañaras ya encontró un lugar definitivo para siempre”, celebró el intendente, marcando un hito en la recuperación del patrimonio histórico local. La jornada concluyó con un llamado a la unidad de los más de 330,000 habitantes de la ciudad para seguir construyendo un futuro basado en la identidad y el trabajo conjunto.

Desfile en Alto Comedero

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a Alto Comedero para presenciar el tradicional desfile cívico militar que se realiza en homenaje a la fundación y al fundador, con la novedad de que este año es la primera vez que se realiza en avenida Forestal de dicho sector.

Allí, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón subrayó el carácter resiliente de aquellos primeros pobladores, “estamos festejando el cumpleaños de nuestra ciudad recordando a un puñado de españoles que pretendían trabajar en la zona y aprovechar los territorios; decidieron instalarse en Jujuy en este tercer intento, lo que habla de la perseverancia del jujeño y fijarse un objetivo”. Millón también enfatizó la importancia de mantener vivos los valores de progreso y bienestar: “Sabemos que siempre al jujeño le costó mucho todo: hemos tenido que abandonar la ciudad, hemos tenido de todo, pero todo es por lograr ese objetivo: el progreso”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, destacó el éxito del operativo desplegado de su área, “tuvimos una hermosa fiesta en la Serenata y desarrollamos el desfile de la mejor manera posible”. Además, el funcionario resaltó la realización del desfile, por primera vez, en Alto Comedero, “es la primera vez que hacemos el desfile del 19 de Abril en esta avenida, un hábito que se está haciendo ya permanente y cotidiano en eventos que involucran desfiles, porque Avenida Forestal cuenta con una infraestructura ideal para este tipo de acontecimientos con mucha concurrencia de público”.

El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el vicegobernador de la provincia de Jujuy, Alberto Bernis; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda; el obispo diocesano monseñor César Daniel Fernández; el jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5, teniente coronel Walter Aguilar: autoridades y legisladores provinciales y municipales diputados provinciales; autoridades nacionales con asiento en Jujuy; jefes militares de fuerzas de seguridad nacional y provincial, veteranos de Guerra de Malvinas, funcionarios y autoridades municipales, autoridades de organismos descentralizados de Jujuy; autoridades del ámbito universitario, consular, educativo, empresarial, de colegios de profesionales de Jujuy, de instituciones intermedias de comunidades originarias, gauchas y tradicionalistas. Fue una jornada marcada por el fervor cívico y una amplia convocatoria en la que la capital jujeña conmemoró un nuevo año de su fundación.