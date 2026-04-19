Imparable y contundente: Gimnasia goleo a Almagro en Jujuy 6 a 1

El Lobo jujeño tuvo una tarde demoledora y no dejó dudas ante Almagro. Con autoridad, contundencia y momentos de alto vuelo futbolístico, el equipo de Hernán Pellerano firmó una de las mayores goleadas del campeonato y ratificó su gran presente en la Primera Nacional.

En una jornada que quedará marcada en la memoria reciente del hincha, Gimnasia y Esgrima goleó 6-1 a Club Almagro en el estadio 23 de Agosto, por la décima fecha de la Primera Nacional.

Desde el inicio, el equipo jujeño impuso condiciones. Con intensidad, presión alta y claridad en los últimos metros, comenzó a construir una victoria que rápidamente se transformó en exhibición. Los goles de Francisco Maidana y Delfor Minervino en el primer tiempo marcaron el camino de un partido que ya mostraba diferencias.

En el complemento, lejos de conformarse, Gimnasia fue por más. Francisco Molina y Martín Lazarte ampliaron la ventaja en los primeros minutos, y pese al descuento transitorio de Mateo Benegas, el Lobo no bajó el ritmo. Octavio Bianchi y Abel Argañaraz terminaron de sellar una goleada contundente que desató el festejo en las tribunas.

El resultado no solo impacta por lo abultado, sino por la forma. Gimnasia fue superior en todos los aspectos del juego: ordenado en defensa, dinámico en el mediocampo y letal en ataque. Una actuación colectiva que refleja el trabajo de un equipo que empieza a consolidar una identidad clara.

La goleada no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la confirmación de un proceso que viene madurando partido a partido. Este Gimnasia no solo gana, sino que convence. Y en un torneo largo, parejo y exigente como la Primera Nacional, eso no es un dato menor.

El equipo de Pellerano empieza a mostrar algo que en Jujuy se reclama desde hace tiempo, un protagonismo real. Ya no se trata solo de sumar puntos, sino de imponer condiciones, de hacerse fuerte en casa y de enviar un mensaje claro al resto de los competidores.

Con este resultado, Gimnasia Jujuy suma 21 puntos producto de 9 partidos jugados, 7 ganados y 2 perdidos, ubicándose en la primera posición, mientras que Almagro tiene 8 unidades y está en la 18 posición en la tabla.

El arranque, un partido de ida y vuelta. El lobo jujeño presionando la salida y el tricolor devolviendo de contra. La primera chance del visitante fue un disparo desde lejos por parte de Macies, que conectaba su juego con Bustamante el número 10, y a nivel colectivo generando situaciones de contraataque.

Pero Gimnasia fue más y estuvo más cerca del gol a base de remates, dándole trabajo a González que mantenía el resultado en cero. A los 28 minutos, apareció Maidana para el local y abrió el marcador. Más tarde, se abultó el tablero, el lateral Minervino enganchó, amagó y marcó el segundo para los jujeños.

El complemento comenzó con un cambio por parte de Almagro, que sumó otro delantero, Belinetz por Vitale. Y gracias a esta variante, Benegas pudo descontar para el 2 a 1 momentáneo, ya que Molina con un zapatazo amplió la diferencia para el Lobo, dejando un 3 a 1, que poco después Lazarte lo cambió por un 4 a 1.

Tras varios intentos de descontar por parte del Trico, a los 35’ Bianchi marcó el quinto gol, pero esto no fue todo, en el final Argañaraz sentenció la goleada dejando al encuentro 6 a 1.

Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Gómez quedó en puesto de descenso y Gimnasia de Jujuy primero de este grupo.

Para la próxima fecha, Gimnasia y Esgrima como visitante se medirá contra Atlético Rafaela y Almagro se enfrentará a Deportivo Maipú.

Los goles de Gimnasia J. fueron anotados por Francisco Maidana (27′ PT), Delfor Minervino (32′ PT), Francisco Molina (3′ ST), Martín Lazarte (6′ ST), Octavio Bianchi (38′ y 43′ ST) y Abel Argañaraz (42′ ST), mientras que Mateo Benegas descontó para Almagro (2′ ST).