Zoonosis: Así continuara el cronograma semanal de atención en los distintos barrios

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de actividades correspondiente a la próxima semana, que incluye operativos de quirófano móvil, castraciones masivas y jornadas de vacunación y registro de mascotas en distintos puntos de la ciudad.

El lunes 20, el quirófano móvil estará ubicado en Manzana AP2, Lote 1, en el sector de las 30 Hectáreas de Alto Comedero, desde las 8 horas.

El martes 21, el operativo continuará con el quirófano móvil en Manzana 1, Lote 1, del barrio Che Guevara, también a partir de las 8 horas.

El miércoles 22, las actividades se trasladarán a la Delegación Municipal de Reyes, donde el quirófano móvil atenderá en doble turno: por la mañana desde las 8 horas y por la tarde a partir de las 14.

El jueves 23 se realizarán castraciones masivas gratuitas en Manzana 1, Lote 1, del barrio El Obrero, con atención en turno mañana desde las 8 y turno tarde desde las 14 horas.

Finalmente, el viernes 24 se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de mascotas en Manzana PA8, Lote 12, del barrio La Loma, en el horario de 15 a 18 horas.

Desde el área municipal recordaron la importancia de la tenencia responsable y convocaron a los vecinos a participar de estas acciones destinadas al cuidado de la salud animal y la prevención de enfermedades.