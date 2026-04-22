El Instituto de Seguros de Jujuy recibió al gremio de ATSA

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Se generó un espacio de intercambio en el que abordaron inquietudes y propuestas del sector gremial en relación a la cobertura de salud de sus trabajadores.

Reunión del gremio de trabajadores de la salud y el ISJ

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo una reunión con la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) – Delegación Jujuy, Viviana López, a fin de avanzar en una agenda de prioridades vinculadas a la cobertura que la obra social brinda.

Durante el encuentro, se expusieron los principales servicios y prestaciones que ofrece el ISJ, especialmente en el ámbito de clínicas y sanatorios, trazando un panorama general del funcionamiento del sistema en toda la provincia.

Asimismo, se generó un espacio de intercambio en el que abordaron inquietudes y propuestas del sector gremial en relación a la cobertura de salud de sus trabajadores.

Al respecto, el titular del ISJ destacó la importancia de sostener un diálogo respetuoso y constructivo, orientado a brindar respuestas concretas y eficaces a las necesidades de los trabajadores de la sanidad.

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