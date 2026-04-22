Desfinanciamiento: Zigarán alertó sobre los riesgos de desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional

La diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán, participó de una reunión con representantes del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Argentino de Meteorología.

En dicha reunión manifestaron preocupación por el desfinanciamiento que trae aparejadas consecuencias en materia de seguridad, climática y productiva, entre otras.

“El desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional, pone en riesgo la seguridad aeronáutica; la seguridad de sectores de la producción primaria, como el agro; la seguridad ciudadana porque reduce la capacidad de prevención frente a eventos climáticos extremos, y deja al país con una herramienta debilitada en materia de información meteorológica vinculada al análisis del cambio climático y la oportunidad de las medidas de gestión de riesgos, adaptación y mitigación”, afirmó la diputada nacional María Inés Zigarán.

Este miércoles, diputados del Interbloque Unidos, mantuvieron una reunión virtual con representantes del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Argentino de Meteorología. Allí se describió la situación de este organismo estratégico, que viene sufriendo desde 2024 un proceso de desmantelamiento, que se profundiza con 140 despidos nuevos, entre ellos algunos situados en la estación que funciona en la ciudad de La Quiaca.

A esos despidos se suman las 150 bajas correspondientes al año 2024, con lo que se totalizan casi 300 personas menos en un servicio que pasa a funcionar con 600 personas distribuidas en 120 estaciones meteorológicas que abarcan todo el territorio nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.

La diputada nacional María Inés Zigarán junto a los diputados Esteban Paulón, Alejandra Torres, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro participaron del encuentro donde explicaron las consecuencias de este desmantelamiento a referentes del SMN: Yanina García, Luciano Vidal, Silvia Romano y Carolina Gonzáles y la titular del Centro Argentino de Meteorología, Carla Gulizia.

“El SMN brinda un servicio estratégico para la seguridad del transporte aéreo, de modo que este proceso de vaciamiento pone en riesgo la operación aeronáutica”, declaró la legisladora jujeña. Dijo que precisamente el SMN brinda información sobre lluvias, nevadas, cenizas volcánicas, que permiten orientar las rutas aéreas.

Además, consideró que con este debilitamiento del SMN se pone en riesgo también la generación de información relevante para la producción agropecuaria, ya que el mismo realiza Informes de Emergencia Agropecuaria. “A esto debe sumarse -agregó- cómo impacta esta crisis en la gestión de riesgos climáticos y, por lo tanto, en la seguridad ciudadana, ya que el Estado constriñe un servicio que brinda información clave frente a eventos extremos”.

A propósito de las consecuencias para el país en materia climática, la diputada nacional María Inés Zigarán explicó: “entiendo que esto va a impactar directamente en las políticas de cambio climático que se nutren también de series de información sobre temperatura, humedad, precipitaciones, etc., que genera el SMN y que son insumos para leer la evolución histórica del calentamiento global y en función de eso tomar las medidas de adaptación, para preparar a la población y reducir los impactos”.

“Es la situación más crítica que atraviesa el SMN desde su creación -enfatizó- no solo por los despidos de equipos especializados en temas meteorológicos sino también porque desde la asunción del presidente Milei se ha recortado un 43 % en términos reales, el presupuesto destinado a este servicio”.

Finalmente, señaló Zigarán que junto a los diputados del Interbloque Unidos analizarán las medidas que se adoptarán, y acompañarán la audiencia pública que se realizará el 8 de mayo, donde se analizarán las implicancias de este vaciamiento del SMN.

Preguntas sobre el SMN al jefe de gabinete

La diputada nacional Zigarán incorporó al pliego de preguntas dirigido al jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, cuya concurrencia a Diputados se espera para el 29 de este, un capítulo sobre temas ambientales, entre los cuales incluyó pedidos de información sobre el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre otras cuestiones, se le consultó a Adorni sobre la situación operativa, presupuestaria y funcional del Servicio Meteorológico Nacional y, en particular, sobre un eventual proceso de reestructuración, digitalización, automatización, centralización, reducción de personal, cierre de dependencias, modificación de la red de observación o rediseño de prestaciones que pudiera estar llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional.

En las consultas se enfatiza un interrogatorio sobre los impactos de ese proceso y la afectación a la capacidad para producir información meteorológica y climática, emitir alertas tempranas y contribuir a la adaptación al cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres.

También se consultó, en la medida que está comprometida la seguridad nacional, de qué modo se garantizará, frente a una eventual restructuración, la continuidad de la cobertura territorial, la calidad, validación, trazabilidad y homogeneidad de las observaciones meteorológicas y climáticas, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad frente a eventos extremos y con heterogeneidad territorial significativa”.

Además se le preguntó al jefe de gabinete “cómo se prevé sostener un servicio adecuado al contexto actual de intensificación de eventos climáticos extremos y de creciente demanda de información pública para adaptación, planificación territorial, gestión del riesgo, salud, agua, infraestructura crítica y reducción de daños y pérdidas”.

“Esperamos que se nos brinde toda la información requerida en torno al SMN, para poder desarrollar las acciones legislativas correspondientes”, concluyó Zigarán