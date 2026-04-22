La Legislatura e Instituto Belgraniano renuevan su compromiso con la historia jujeña

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a la nueva comisión directiva del Instituto Belgraniano de Jujuy, encabezada por su presidente, Gastón Millón. El encuentro formalizó la presentación institucional y reafirmó el vínculo de cooperación vigente entre ambas entidades.

Durante la recepción, el vicegobernador estuvo acompañado por los presidentes de bloque Rubén Rivarola, Santiago Jubert y Carlos Haquim.

Tras la reunión, Millón señaló que la presencia de los dirigentes respondió a la presentación de la nueva comisión directiva, que asumió a fines del año pasado. Recordó que el Instituto mantiene un convenio con la Legislatura por el cual es asesor histórico en protocolo, bandera ceremonial y difusión de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

En esa misma línea, destacó la predisposición de las autoridades legislativas y señaló que el Instituto se puso a disposición para actividades, capacitaciones y donación de banderas, con el objetivo de dar continuidad al trabajo conjunto y potenciar la historia jujeña.

Millón remarcó la apertura mostrada en la reunión y subrayó el valor de la Bandera Nacional de la Libertad Civil y del legado de Belgrano para Jujuy como pilares de la identidad provincial.

Por su parte, el vicepresidente del Instituto, Joaquín Carrillo, ratificó el convenio con la Legislatura para seguir rescatando fechas históricas. Entre las actividades previstas, mencionó la marcha del 24 de mayo, la realización de monolitos y charlas en escuelas e instituciones.

Carrillo anticipó que se planean reuniones específicas para definir cursos y proyectos, y adelantó que este año el Instituto buscará poner en valor el 23 de agosto, fecha en la que Jujuy es reconocida como capital honorífica de la República Argentina.

Finalmente, puso en relieve la importancia del conocimiento histórico: «Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hicimos, pero para eso hay que conocer la historia y la bandera».