Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 2 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de junio, la temperatura rondará entre los 14 y 18 grados, la probabilidad de lluvias rondará entre los 40 y 70 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 2 de junio el cielo estará con lluvias por la mañana y la temperatura rondará entre los 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia entre los 40 y 70 por ciento y los vientos del Noreste correrán a una velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 90 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.