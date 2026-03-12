El Gobierno de Jujuy retoma las mesas paritarias con los sindicatos estatales

El Ejecutivo convocará a los representantes de los trabajadores de la administración pública para dar continuidad al diálogo.

El Gobierno de Jujuy anunció la reanudación de las negociaciones salariales con los sindicatos estatales. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores.

“Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó el funcionario.

«Vamos a charlar de manera individual con cada uno de los gremios con el objetivo de, como lo venimos haciendo, articular las necesidades propias de cada área», expresó el titular de Trabajo y Empleo.

Lazarte sostuvo que en las próximas horas comenzarán a emitirse las convocatorias a las mesas de diálogo. En ese sentido, ratificó la decisión de sostener conversaciones con la totalidad de los espacios, garantizando el abordaje de las demandas de cada sector para avanzar en acuerdos que contemplen la realidad de la administración pública provincial.