Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy

El acto protocolar de asunción tendrá lugar este viernes en horas de la tarde.

El Poder Ejecutivo de Jujuy designó al abogado Carlos Ariel Gil Urquiola como secretario de Seguridad Pública a cargo del Ministerio de Seguridad.

De esta manera, el Gobierno de la provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de la seguridad pública.

Su carrera en el ámbito del Estado

Gil Urquiola desarrolló buena parte de su carrera profesional en el ámbito de la investigación penal. Se desempeñó como agente fiscal de Investigación Penal Preparatoria, rol desde el cual dirigía investigaciones judiciales, ordenaba medidas investigativas, coordinaba con brigadas policiales y participaba en audiencias judiciales vinculadas a causas penales.

Dentro del MPA tuvo actuación territorial en distintas unidades fiscales descentralizadas, particularmente en Alto Comedero y Palpalá, donde intervino en investigaciones vinculadas a delitos patrimoniales, causas económicas y procedimientos complejos.

Entre las actuaciones públicas más conocidas figura su participación en investigaciones por estafas inmobiliarias que acumulaban numerosas denuncias.

Su trabajo dentro de la estructura del MPA también incluyó intervenciones vinculadas al combate del narcomenudeo, tareas que desarrolló en coordinación con brigadas de investigación policial, en el marco de causas vinculadas a la venta minorista de estupefacientes.

Antes de su etapa como fiscal, Gil Urquiola también tuvo vínculos profesionales con el ámbito policial, desempeñándose como abogado dentro de estructuras vinculadas a la fuerza provincial, lo que le permitió adquirir conocimiento directo sobre el funcionamiento institucional del sistema de seguridad.

En mayo de 2025 presentó su renuncia al cargo de agente fiscal del Ministerio Público de la Acusación, dimisión que fue aceptada formalmente mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial.