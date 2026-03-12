Javier y Karina Milei respaldaron a Adorni tras la polémica por el vuelo a Estados Unidos

El Presidente y la secretaria general de la Presidencia defendieron al jefe de Gabinete «frente a tanta basura mediática» tras la presencia de su mujer en la comitiva que viajó a Estados Unidos. Funcionarios de la primera línea del Gobierno replicaron el apoyo en redes.

El presidente Javier Milei y la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, respaldaron esta tarde al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica que se generó por la utilización del avión presidencial para que su mujer lo acompañara durante el Argentina Week. En simultáneo, varios integrantes de la primera línea del Gobierno replicaron su apoyo en redes sociales.

«Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian…», planteó Milei en su cuenta de la red social X.

Minutos antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei hizo lo propio: «Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos».

Los hermanos se pronunciaron después de la polémica que generaron trascendidos periodísticos sobre la presencia de la mujer de Adorni en la comitiva argentina que acompañó al presidente Javier Milei en su gira por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el funcionario fue señalado por realizar un vuelo privado a Punta del Este en el feriado de carnaval de febrero último.

«Te banco fuerte Manuel Adorni!! Espalda con espalda!», expresó el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri.

Qué dijo Adorni sobre el viaje

En una entrevista brindada a A24 el martes pasado, el exvocero presidencial se refirió a la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York. «Estaba en el avión presidencial. Algún periodista levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, de Nueva York yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe», replicó respecto al tema.

«Me iba a acompañar con el pasaje pago», detalló sobre el vuelo que había sacado su mujer, de un valor de USD 5.345. Respecto al tema, insistió: «los gastos de ella, se los paga ella. De hecho el vuelo se lo pagó ella, originalmente, y la vuelta se lo paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad, me los pago yo».

Adorni contó que su mujer viajó en el vuelo presidencial a Nueva York

Además agregó sobre su trabajo en el Argentina Week: «Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Más allá que ella iba a venir en paralelo porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado. Volvemos en una avión de línea».

Sobre el viaje que Adorni habría hecho a Uruguay en el fin de semana de carnaval, el funcionario precisó: «El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Pero esos son temas personales que yo no explico».

Pero Adorni volvió sobre el mismo tema durante el discurso de cierre del Agentina Week, donde apuntó contra quienes «en estos días» quisieron «empañar este evento».

«Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con IA pero no nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos», manifestó Adorni en alusión a la misma polémica y a una foto que fue generada con inteligencia artificial y compartida por la diputada Marcela Pagano, donde se ve al funcionario junto a su mujer en una tienda de compras.