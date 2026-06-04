El Gobierno de Jujuy refuerza el apoyo a clubes del Ramal con subsidios y convenios de cooperación

El ministro Normando Álvarez García encabezó la firma de convenios y la entrega de subsidios a clubes de San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua y Fraile Pintado.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, Normando Álvarez García, encabezó una jornada de trabajo en el Ramal jujeño que incluyó la firma de convenios de cooperación y la entrega de subsidios a clubes de San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, Calilegua y Fraile Pintado.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para fortalecer a los clubes de barrio y acompañar el importante rol social que cumplen en cada comunidad.

La actividad contó con la participación del secretario de Deportes, Luis Calvetti; el secretario de Administración y Recursos Humanos, Gabriel Fiad; y el coordinador Regional de Deportes, Pedro Ruiz.

Durante los encuentros, Álvarez García destacó que “el deporte es un área fundamental para el Gobierno de Carlos Sadir. Ya hemos visitado varias veces estas localidades y la idea es seguir apoyando a los clubes, no solo de la capital, sino también del interior, trabajando codo a codo con cada institución”.

El recorrido comenzó en San Pedro de Jujuy con la firma de convenios de cooperación mutua y la entrega de subsidios al Club Atlético San Pedro y a la Sociedad de Tiro y Gimnasia. La asistencia económica consistirá en aportes mensuales que se extenderán hasta diciembre del corriente año.

Posteriormente, en Libertador General San Martín, se concretó un acuerdo con el Club Sportivo Alberdi, institución que será sede del primer merendero que funcionará en un club deportivo de la provincia.

“Es una institución con una importante trayectoria, historia y compromiso social. Firmamos un convenio para brindar una ayuda mensual y, además, pondremos en marcha el primer merendero en una entidad deportiva”, explicó el ministro.

Asimismo, adelantó que la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo, junto a su equipo técnico, realizará un relevamiento para determinar la cantidad de niños y niñas que asisten a la institución y avanzar con la implementación del programa alimentario.

En ese marco, remarcó la importancia de continuar articulando acciones con los clubes de toda la provincia. “Buscamos acompañarlos, conocer sus necesidades y brindar respuestas concretas. Hay que valorar y apoyar a quienes trabajan todos los días en la formación de nuestros chicos”, expresó.

También sostuvo que “la educación y el deporte son herramientas fundamentales que van de la mano” y convocó a una mayor participación de la comunidad en el sostenimiento de las instituciones deportivas. “Los clubes barriales son espacios estratégicos para la contención social, la prevención de las adicciones y la promoción de hábitos saludables”, afirmó.

Finalmente, señaló que “hoy el mejor lugar para nuestros chicos es un club, donde practican deportes, comparten con otros jóvenes y encuentran un ámbito de formación y crecimiento”.

Otros clubes beneficiados

En Calilegua, el Club Atlético Mitre firmó un convenio de cooperación y recibió la primera cuota del subsidio destinado a colaborar con los gastos de funcionamiento de la institución. Durante la visita, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones junto al intendente local, Raúl Chávez.

Por otra parte, en Fraile Pintado, y con el acompañamiento del intendente Raúl Cardozo, directivos del Club Defensores recibieron asistencia económica para continuar desarrollando tareas de contención e inclusión de niños, niñas y jóvenes a través del deporte.