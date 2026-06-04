El bloque Convicción Federal votó los pliegos de jueces e insistirá con cambios al proyecto de propiedad privada

El bloque de senadores nacionales de Convicción Federal ratificó hoy su compromiso de seguir insistiendo con los cambios a la ley de propiedad privada propuestos en el dictamen de minoría.

Durante la tarde de este jueves y ante la falta de votos suficientes para aprobar la iniciativa, el bloque del oficialismo se vio obligado a plantear, mediante una moción de aplazamiento del senador nacional Agustín Coto, que se postergue el debate en principio hasta la próxima sesión de la Cámara alta.

“Pedimos en comisiones más tiempo, marcamos que seguía siendo necesario construir consensos, por eso celebramos que tengamos la oportunidad de seguir trabajando para tener una mejor ley que defienda la soberanía nacional, preserve nuestra tierra sin postergar el desarrollo, logre un ordenamiento territorial que beneficie a la gente y cuide a los inquilinos en un momento difícil”, definió Moisés.

En el marco del debate sobre los pliegos de la justicia federal la senadora Moisés destacó que “hoy en la sesión resolvimos cubrir 74 cargos judiciales que van a permitir empezar a cubrir las vacancias de los Juzgados Federales. Es el primer paso, seguiremos con la evaluación de las propuestas que ya tienen audiencias públicas programadas en la Cámara Alta y esperamos rápidamente sean enviadas desde el Poder Ejecutivo las ternas que faltan”.

La legisladora jujeña también le dedicó un párrafo aparte a la aprobación del pliego de María Verónica Michelli como titular del Juzgado Federal Número 3 de La Plata, “que hoy logró acuerdo de todo el cuerpo, garantizando de esta forma la independencia de éste Senado ante los caprichos del Presidente Javier Milei y protegiendo a quienes hoy se ven afectados en sus derechos por la prepotencia de algunos funcionarios. Vamos a cuidar que en todo el proceso de selección de Jueces se cumpla con la transparencia y ejercicio de las leyes vigentes”, definió la presidenta del bloque Convicción Federal.

Pago a holdouts: “No estamos en Disney”

El senador Guillermo Andrada planteó la posición del Bloque sobre el pago a los holdouts, otro de los temas de la sesión de hoy. “Nosotros con mucha responsabilidad vamos a acompañar este dictamen porque creemos que hay un ahorro y también tenemos que demostrar que la Argentina es responsable”, señaló el legislador por Catamarca.

“Pero queremos advertir que no estamos en Disney, esto no está bien y hay que cambiar el rumbo, los drivers que tienen de crecimiento, de agro, de minería, de energía que está muy bien: es una muy buena fuente de dólares pero no llegan a más del 15% del empleo registrado”, destacó Andrada.

Y completó: “Acá hay que tener en claro algo: si hay empleo registrado de valor, va a haber salarios estables, si hay salarios estables va a haber consumo, si hay consumo va a haber recaudación y si hay recaudación ahí sí el superávit fiscal primario va a ser real, no el espejismo que estamos teniendo hoy”.

Objetivo: agilizar la Justicia Federal en el NOA

En la sesión se sancionó también el proyecto de la senadora Mendoza que agilizará la Justicia Federal en el Noroeste Argentino. La iniciativa impulsa la división en salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que ejerce jurisdicción sobre las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

“Este es un tema que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Este proyecto no genera gastos para las arcas públicas y es fruto del amplio diálogo institucional en la región, del que fueron parte magistrados y autoridades ejecutivas provinciales”, fundamentó la senadora por Tucumán en su intervención en el recinto, toda vez que la reorganización judicial se puede instrumentar utilizando los recursos materiales, edicilios y humanos existentes.