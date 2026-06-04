Rumbo a la Patagonia: El semillero jujeño de taekwondo viaja a un gran torneo nacional

​Cuatro jóvenes deportistas de la escuela de la Maestra Susana Vedia representarán al NOA en la exigente «VI Copa Día de la Bandera» en Chubut.

​El deporte jujeño vuelve a cruzar las fronteras de la región para pisar fuerte en el sur del país. Este domingo 7 de junio, las promesas del taekwondo local competirán en el Torneo Interprovincial «VI Copa Día de la Bandera», un prestigioso evento que se desarrollará en el Gimnasio Municipal N° 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.

​Los atletas viajan bajo el ala y la exigente preparación de la escuela de Susana Vedia, una verdadera eminencia de este arte marcial. Vedia ostenta la graduación de VIII Dan, lo que la convierte en la Maestra Internacional con la máxima jerarquía de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF) en todo el Noroeste Argentino (NOA).

Susana Vedia también es la segunda mujer en graduación de Argentina y Sudamérica, después de Azucena Zorzon IX dan máxima referente mundial radicada en Ushuaia.

​El equipo que emprendió el largo viaje hacia la Patagonia está integrado por cuatro competidores que buscan dejar una huella en el tatami:​

Lautaro Corazón de Jesús Alancay Vera​

Fabricio Benjamín Ibarra

Erick Cruz

Valentina Romero Vedia

​¿Qué significan sus categorías?

​Para quienes no están empapados en el mundo de las artes marciales, los chicos competirán en las categorías de cinturones Amarillos, Verdes y Punta Azul (dentro del nivel «Gup A»).

​En limpio: Esto significa que están en una etapa intermedia-avanzada de su camino de aprendizaje, demostrando ya un gran dominio técnico.

Competirán tanto en la modalidad de Lucha (combate deportivo con protecciones) como en Formas (una serie de movimientos técnicos donde se evalúa la precisión, el equilibrio y la potencia).

​El torneo, organizado por el Grupo Taekwondo-Do Patagonia a cargo del Maestro Orlando Velásquez (VII Dan), comenzará desde muy temprano este domingo con las competencias infantiles y juveniles, extendiéndose durante toda la jornada.

​Para los chicos de la escuela de Susana Vedia, cruzar el país entero no solo representa el enorme desafío físico y mental de competir al más alto nivel, sino también el orgullo de llevar la bandera del taekwondo del NOA a lo más alto de la Patagonia argentina.