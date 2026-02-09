Salvan a un hombre que se tiro a las aguas en el dique Los Alisos

Esta tarde, personal de la División Rescate y Salvamento y la División Lacustre evitaron una tragedia en el Dique Los Alisos.

Tras un alerta de emergencia a las 15:55 horas, los equipos se desplazaron de inmediato al lugar donde un hombre se habría arrojado al espejo de agua con aparentes intenciones de quitarse la vida.

Gracias al profesionalismo de los efectivos, el rescate fue exitoso ya que el personal de Lacustre logró poner a salvo al hombre.

Luego llegó la atención que fue inmediata ya que el equipo del SAME le brindó asistencia médica en el lugar.

Destacaron el trabajo conjunto y la coordinación total entre Bomberos, Lacustre, SAME y la Unidad Regional 7 a través de la Subcomisaría de Los Alisos.

Por lo que afortunadamente la situación fue controlada y la persona quedó bajo cuidado médico. Además es importante el reconocimiento y el compromiso demostrado ya que día a día cuidan a los jujeños.