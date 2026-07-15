Argentina vs. Inglaterra: Operativo de seguridad en el Obelisco y un triple anillo de vallado

La Policía de la Ciudad inició un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño. Hay interrupción total en la Avenida Corrientes y restricciones al transporte público.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito en las inmediaciones del obelisco, que contará con 800 efectivos de la Policía porteña, en la previa del partido entre Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El despliegue preventivo contempla la movilización de funcionarios de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la planificación vial dispone el corte total de la Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo que se dará en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha, así como también a la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad.

Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

Como parte del esquema de protección física, se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco para evitar actos vandálicos. Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes serán monitoreados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Por su parte, el sistema de transporte público sufrirá alteraciones severas, debido a que varias líneas de colectivos de la zona anticiparon que iniciarán una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

Además, helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad sobrevolarán la zona y se realizarán cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones del Obelisco. (NA)