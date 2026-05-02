El Gobierno de Jujuy fortalece el trabajo con clubes barriales

El Gobierno de Jujuy sostiene una política activa de acompañamiento a instituciones deportivas, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, brindando asistencia permanente y promoviendo su desarrollo.

En este marco, se reconoce el rol fundamental que cumplen los clubes como espacios de contención para niñas, niños, jóvenes y adultos, fomentando valores, inclusión y alejándolos de situaciones de vulnerabilidad. Por ello, se avanza en un trabajo articulado con clubes barriales en toda la provincia.

En este sentido, el ministro Normando Álvarez García recorrió las instalaciones del Club Social y Deportivo Comercio, en el barrio Alto Comedero, donde destacó el compromiso de sus dirigentes y la importante participación de jóvenes en distintas disciplinas.

“Recorrimos el Club Comercio y realmente sorprende la cantidad de chicos que practican fútbol, básquet y otras actividades. Felicité a su presidente, Adrián Montalvo, porque este tipo de espacios son los que fortalecen a nuestra sociedad”, expresó.

Asimismo, el funcionario subrayó el valor de sostener instituciones de estas características: “Mantener un club de esta magnitud en un sector tan importante como Alto Comedero vale muchísimo. Por eso, con el impulso del gobernador Carlos Sadir, vamos a seguir acompañando y colaborando”.

Álvarez García recordó que el Gobierno de Jujuy ya ejecutó obras de infraestructura en el predio, como baños y vestuarios, y reafirmó la decisión de continuar apoyando a la institución. “Debemos estar presentes junto a quienes trabajan por la comunidad, especialmente por los chicos”, indicó.

También puso en valor el trabajo social que desarrolla el club: “Aquí no solo se practica deporte, también funciona un merendero donde los chicos comparten un momento y regresan a sus casas contenidos. Vamos a seguir impulsando este tipo de acciones en toda la provincia”.

Trabajo en territorio

Durante la visita, el ministro estuvo acompañado por el director de Deporte Infantojuvenil, Leandro Calvetti, y la directora de Deporte de la Mujer, Gabriela Zárate. La comitiva recorrió el predio ubicado en la intersección de las avenidas Carlos Snopek y Forestal, donde pudieron observar el crecimiento de la institución.

Por su parte, el presidente del club, Adrián Montalvo, destacó la presencia de las autoridades: “Estamos muy contentos con la visita del ministro, fue una grata sorpresa. Que recorran el club demuestra el compromiso real con las instituciones deportivas”.

Además, valoró el acompañamiento sostenido: “Muchas veces se habla, pero acá vemos que se involucran, conocen las necesidades y trabajan junto a nosotros. Tenemos una gran cantidad de chicos que entrenan y vienen de distintos sectores de Alto Comedero”.

Finalmente, Montalvo remarcó: “Siempre contamos con el apoyo del Gobierno de Jujuy, y gracias a eso pudimos crecer en infraestructura y seguir brindando un espacio fundamental para la comunidad”.