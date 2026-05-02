Con corazón de puntero: Gimnasia recibe a Maipú por un paso más hacia el objetivo de máxima

Este domingo, 3 de mayo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibe en el estadio “23 de Agosto” a Deportivo Maipú a las 15:30 horas, en encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

En esta oportunidad se realizará una campaña de concientización, sensibilización e inclusión sobre el respeto a las personas que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA).

El encargado de impartir justicia será el árbitro Federico Benítez, quien estará acompañado por Julio Fernández, asistente 1; Matías Balmaceda, asistente 2; y el cuarto árbitro Ulises Jerónimo.

Gimnasia enfrentará a Maipú siendo el puntero de la zona con 22 unidades, luego de un empate ante Atlético Rafaela, buscando alejarse de sus perseguidores.

En tanto, el “Botellero” viene de una victoria contra Almagro y ocupa la 12° posición del grupo, con 11 puntos.

La transmisión del encuentro será a través de la página y aplicación de LPF PLAY. Asimismo, se puede seguir el partido desde las redes sociales de Gimnasia de Jujuy.

“Mantener el enfoque y la intensidad”

En este marco, el delantero del “Lobo” Axel Pinto, destacó que para el desafío del domingo el equipo “está trabajando duro” y “se mantiene concentrado”, a fin de que “terminemos la semana con el resultado que todos queremos”.

“Estamos felices por cómo se vienen dando los resultados, pero mantenemos el enfoque y la intensidad en los trabajos, porque queremos seguir en la cima de la zona”, manifestó.

Con respecto al rival, analizó que Maipú “es un equipo complicado que vendrá con su propio juego”, pero se mostró optimista al enfatizar que “nosotros somos los locales y desde esa ventaja tenemos que imponernos”.

Sobre su actualidad, expresó su deseo de “querer sumar minutos siempre”, para lo cual “me entreno al máximo todos los días” y, de esa manera “ayudar al equipo en lo que necesite”.

Pinto concluyó subrayando que “vamos a salir con todo el ánimo para volver a ganar en casa y darle una alegría más a la gente”.