El Gobierno de Jujuy refuerza servicios clave del Hospital Materno Infantil

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de equipamiento estratégico que mejora la atención y suma capacidad tecnológica al sistema sanitario.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de una mesa de anestesia para resonancia magnética, equipamiento de lactancia y computadoras destinadas al fortalecimiento del sistema de salud. Con una inversión total de $ 397.000.000, el Gobierno de Jujuy realizó la entrega de una mesa de anestesia apta para resonancia magnética destinada al Servicio de Resonancia del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”.

Adquirido íntegramente con fondos provinciales, el equipo está preparado para la atención integral de pacientes neonatales, pediátricos y adultos, permitiendo fortalecer especialmente la respuesta en un hospital de alta complejidad con demanda crítica infantil.

“Este es un proyecto que venimos trabajando hace tiempo”, expresó el mandatario provincial, quien además destacó que “será muy importante para nuestra gente, para nuestra población, la idea es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, y reafirmó que “vamos a seguir apostando a la salud pública, por el bien de todos los jujeños”.

Contando con ventilador de pistón controlado electrónicamente, la mesa facilita la asistencia respiratoria mecánica precisa en recién nacidos, niñas y niños, con mayor seguridad para pulmones pequeños y pacientes críticos. Además, suma vaporizador clave para procedimientos anestésicos más seguros y adecuados en población pediátrica, dispone de monitor multiparamétrico MRI de alta resolución e incluye accesorios completos para adultos, pediatría y neonatología, permitiendo ampliar la capacidad diagnóstica, anestésica y de monitoreo dentro del área de resonancia.

La incorporación de más tecnología crítica posibilita brindar mayor seguridad a pacientes de alta complejidad en el sistema público, fortaleciendo las capacidades del hospital como centro de referencia provincial en atención pediátrica y mejorando el acceso a estudios especializados con soporte anestésico avanzado.

Entrega de equipamiento de lactancia y fortalecimiento tecnológico

En la oportunidad, se efectuó también la entrega de equipamiento destinado al Servicio de Neonatología como parte de las acciones integrales que apuntan a promover y acompañar la lactancia, fortalecer la salud materno infantil y acompañar a las familias desde el inicio de la vida.

El equipamiento incluye dos extractores de leche de grado hospitalario, 17 kits y 10 válvulas destinados al Lactario del Servicio de Neonatología, en el marco de la Estrategia Provincial Lacta Jujuy, iniciada a fines de 2024 desde la Coordinación de Gestión Gubernamental en articulación con el Ministerio de Salud.

En esa línea, el ministro de Salud, José Manzur, sostuvo que la iniciativa “es el primer paso de un sueño”, en referencia al banco de leche materna provincial.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Federico Cardozo, concretó la entrega de computadoras destinadas al fortalecimiento del área de lactancia y al desarrollo del futuro Banco de Leche Humana, aportando infraestructura tecnológica clave para su funcionamiento.

Actualmente, los ejes prioritarios se extienden a hospitales y maternidades del sistema público para la implementación del Circuito Provincial de Acompañamiento a la Lactancia (CPA Lacta), herramienta operativa que busca garantizar el seguimiento en lactancia desde la gestación hasta los 6 meses de vida, con énfasis en el acompañamiento territorial de la mamá y su bebé luego del alta.

En este proceso, y en articulación con Rotary Club, avanza el proyecto del Banco de Leche Humana en el Hospital Materno Infantil, que permitirá consolidar un sistema único en la región para la promoción, protección y apoyo de la lactancia.

La lactancia reduce los costos de atención sanitaria en lo público y en lo privado, impulsa el desarrollo cognitivo del bebé, fortalece las economías y proporciona a los niños un comienzo saludable de vida, con impacto positivo en cada etapa posterior.