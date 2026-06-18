El Gobierno condiciona la compra de «Telefónica por Telecom» a la cesión de 6 millones de usuarios

La Autoridad Nacional de la Competencia impuso una serie de medidas para autorizar la operación entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina.

Entre ellas, exigió el desprendimiento de 6 millones de clientes y la devolución de espectro radioeléctrico para evitar una concentración dominante en el mercado.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió imponer una serie de condiciones a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, del Grupo Clarín, y advirtió que la operación solo podrá concretarse si la empresa cumple con los requisitos establecidos.

La decisión fue adoptada sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y tiene como objetivo evitar la formación de una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones que afecte a los usuarios y a la competencia.

Según informó la ANC en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las medidas incluyen condicionamientos estructurales y conductuales destinados a prevenir una concentración excesiva y garantizar la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.

Entre las principales exigencias, Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Los usuarios deberán ser transferidos a un nuevo competidor del sector en distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Región Norte y la Región Sur.

Además, la compañía tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.

La resolución también obliga a la devolución de un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico. La medida contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras empresas.

En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante de la adquisición supere el 50%.

De acuerdo con la evaluación oficial, sin estos condicionamientos la operación podía concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en un único grupo económico. Con la aplicación de las medidas, esa participación se reduciría a aproximadamente el 50%.

La ANC sostuvo que la adquisición solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas, con el propósito de evitar posiciones dominantes y preservar las alternativas disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores.

El organismo señaló que el objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, resguardando la libre competencia y el desarrollo del sector.

AgenciaNA