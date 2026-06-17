Le dictaron prisión preventiva para el imputado por el homicidio ocurrido en Alto Comedero

En el marco de la investigación por el homicidio ocurrido durante la madrugada del pasado viernes sobre avenida Forestal del barrio Alto Comedero, se llevó a cabo la audiencia imputativa contra S.D.M.A., quien fue formalmente imputado como presunto autor del delito de homicidio, previsto y penado por el artículo 79 del Código Penal.

La causa es dirigida por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien durante la audiencia solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 45 días. El pedido fue concedido por el Juez de Control interviniente.

Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para la Investigación Penal Preparatoria, período durante el cual se profundizarán distintas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Entre las diligencias previstas se encuentran cotejos de ADN sobre los elementos secuestrados durante la investigación, estudios técnico-psicológicos al imputado, informes socioambientales vinculados tanto a la víctima como al acusado, análisis de registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad y otras medidas probatorias consideradas de relevancia para la causa.

Por otra parte, la familia de la víctima se encuentra siendo asistida y representada por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Ministerio Público de la Acusación, en la persona de Nicolás Flores, y en la mencionada audiencia solicitó constituirse como querellante en la causa.

La investigación continuará con el objetivo de reunir la totalidad de los elementos probatorios necesarios para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.