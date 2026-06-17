Gimnasia goleó al “Torito” trepó a la punta y sigue firme en la pelea por la cima

En el marco de la postergada fecha 16 de la Primera Nacional 2026, Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció 4 a 0 a Nueva Chicago y se posicionó en el primer lugar de la Zona “B”.

En una contundente actuación como local, Gimnasia y Esgrima derrotó este miércoles por 4 a 0 a Nueva Chicago, donde el conjunto jujeño fue ampliamente superior de principio a fin, dominó el desarrollo del juego y transformó esa superioridad en una goleada que reafirma su gran presente en el campeonato.

Los goleadores de la tarde vivida en el estadio “23 de Agosto”, fueron Delfor Minervino (29´), Mauro Cachi (44´), Maximiliano Casa (74´) y Joaquín Varela (83´).

Producto de este triunfo, el «Lobo» suma un total de 33 unidades y trepó a la cima de la Zona “B”, puesto compartido con Atlanta.

Ahora, Gimnasia centra sus trabajos pensando en Güemes de Santiago del Estero, compromiso que disputará en el estadio “Único Madre de Ciudades”, por la fecha 4 del torneo, que fue oportunamente suspendida.

Pellerano: “el triunfo es una inyección anímica”

Posterior al triunfo, el director técnico de Gimnasia, Hernán Pellerano, destacó que “nos hicimos los dueños de partido luego del primer gol, eso nos permitió jugar y fluir nuestra forma”.

Asimismo, puntualizó que el balance en condición de local durante la primera rueda “es positivo”, indicando que “ganamos ocho partidos y empatamos uno”, por cuanto “tenemos una racha positiva”.

Describió que esta victoria “es una inyección anímica” de cara al último partido de la fase, poniendo en foco que “teníamos que ganar estos dos partidos y lo logramos”.

Hizo énfasis en sus dirigidos, enfatizando que “todos están comprometidos con el objetivo” y que el trabajo diario queda reflejado “en su rendimiento, ya sea cuando juegan de arranque o al momento de ingresar desde el banco”.

En este sentido, el DT explicó que “los relevos los hacemos de acuerdo a lo que nos pida el partido”, para luego subrayar que “los jugadores hacen el resto”, sabiendo que “el tiempo que jueguen es importante para ganar y lo hacen muy bien. Eso me pone contento, porque refleja su compromiso con el Club y los jujeños”, agregó.

“Con esfuerzo volvimos a la punta y ahora vamos a trabajar por el partido contra Güemes”, expresó para luego sostener que “tenemos en mente terminar esta primera rueda con un triunfo en Santiago”, ya que eso significaría “encarar bien el inicio de la segunda vuelta del torneo”.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima 4: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Juan Franzoni. DT Hernán Pellerano.

Nueva Chicago 0: Facundo Masuero; Román Zalazar, Dylan Gissi, Gonzalo Paz y Gonzalo Trindade; Matías Vera, Emiliano Méndez y Alejo González; Mauro Pérez, Sebastián Cocimano y Thiago Ocampo. DT Germán Lanaro.

Goles: Delfor Minervino (29´), Mauro Cachi (44´), Maximiliano Casa (74´) y Joaquín Varela (83´).

Amonestados: En Gimnasia Delfor Minervino. En Nueva Chicago Gonzalo Paz, Alejo González y Rodrigo Ramírez.

Cambios: En Gimnasia; Maximiliano Casa por Francisco Molina, Octavio Bianchi por Juan Franzoni, Abel Argañaraz por David Gallardo, Federico Paradela por Mauro Cachi y Joaquín Varela por Nicolás Dematei. En Nueva Chicago; Rodrigo Ramírez por Emiliano Méndez, Diego Barros por Gonzalo Trindade, Ramiro Balbuena por Thiago Ocampo, Matías Romero por Mauro Pérez y Tomás Rodríguez por Sebastián Cocimano.