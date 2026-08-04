Jujuy fue sede del primer seminario presencial de la Diplomatura en Metodología Orquesta-Escuela

La capacitación, organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas y el Programa Coros y Orquestas, se desarrolló en la Ciudad de las Artes.

Se cumplió la primera instancia presencial de la Diplomatura en Metodología Orquesta-Escuela una propuesta formativa impulsada por la Fundación SOIJAr, en articulación con la Universidad Nacional de San Martín.

La capacitación, organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas y el Programa Coros y Orquestas, dio inicio el 3 de agosto, en la Ciudad de las Artes con espacios de formación teórica centrados en los principios, dimensiones y didáctica de la metodología, promoviendo además el análisis e intercambio de experiencias de los distintos programas participantes.

Compartir herramientas y fortalecer el trabajo

El equipo docente estuvo integrado por Camila María Beltramone, Mauricio Veber, Carolina Pineda, Luis Bayona, Esteban Ayala, Lucía Campero y Viviana Valenzuela, quienes estuvieron a cargo los espacios teórico-prácticos, compartiendo herramientas pedagógicas y metodológicas para fortalecer el trabajo en las Orquestas-Escuela.

La segunda jornada se desarrolló el día 4, en la Escuela N° 111 «San Francisco de Álava», donde los participantes vivieron la experiencia «Orquesta del Primer Día» (OPD) junto a los niños de la institución. La actividad dejó momentos de gran emoción y puso en valor el poder transformador de la música como herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro. La jornada concluyó con un espacio de reflexión e intercambio pedagógico entre los asistentes.

Acompañaron el desarrollo de las actividades la ministra de Educación, Daniela Teseira, y la secretaria de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay, quienes destacaron la importancia de fortalecer la formación docente continua y promover propuestas inclusivas a través del arte. También estuvieron presentes la asesora pedagógica ministerial, Marcela Gámez, y el director provincial de Artes, Innovación y Ciencia, Luis Alberto Medina Zar.

La diplomatura, iniciada en abril de 2026 bajo modalidad virtual, contempla dos instancias presenciales durante el año. El segundo seminario está previsto para fines de noviembre, oportunidad en la que se desarrollarán las instancias de evaluación y certificación.