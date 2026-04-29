El gobernador Sadir realizó la entrega de 40 viviendas a familias de Calilegua

Las unidades fueron financiadas con recursos propios y forman parte del Programa Provincial de Viviendas. En un emotivo acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir, se hizo entrega de carpetas y llaves a las familias adjudicatarias.

El Gobierno de Jujuy concretó la entrega de 40 viviendas con infraestructura en la localidad de Calilegua, en un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir junto al ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), José Paiquez.

Las unidades habitacionales, ubicadas en el barrio Papa Francisco, corresponden al Programa Provincial de Viviendas (PPV) en la modalidad Demanda Libre, y representan la finalización de una obra largamente esperada por la comunidad.

Durante el acto, Sadir destacó la importancia de la entrega al señalar que “es un motivo de satisfacción y orgullo que 40 familias puedan acceder a su hogar”, y remarcó que la finalización del proyecto fue posible gracias a una fuerte decisión del Gobierno provincial de sostener la obra pública con recursos propios, ante la falta de financiamiento nacional.

En ese sentido, el mandatario explicó que la obra presentaba demoras desde hace varios años y que su reactivación y culminación se logró “haciendo un gran esfuerzo y optimizando recursos, en un contexto económico complejo”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre los distintos organismos involucrados, incluyendo al Ministerio de Infraestructura, el IVUJ y la empresa constructora, y subrayó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos, respetando el sorteo público realizado en 2019 para la adjudicación de las viviendas.

Por su parte, Paiquez, titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), resaltó la transparencia del proceso al indicar que se respetó el orden de prelación surgido del sorteo público, del cual participaron 158 postulantes. Tras la evaluación de los legajos y el cumplimiento de los requisitos establecidos, se definieron los 40 adjudicatarios.

Además, explicó que las viviendas forman parte de la operatoria Demanda Libre, que contempla la inscripción previa en el IVUJ y la posterior participación en sorteos públicos, y señaló que dos de las casas están adaptadas para personas con discapacidad motriz.

El presidente del IVUJ también puso en valor la decisión del Gobierno provincial de finalizar la obra tras su paralización, primero por la pandemia y luego por la falta de financiamiento, destacando que “se destinaron recursos de los jujeños para los jujeños” para concretar el proyecto.

Entrega de viviendas en Calilegua

El conjunto habitacional está compuesto por 40 viviendas en planta baja, de las cuales 38 cuentan con dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, con una superficie de 52,64 metros cuadrados, mientras que las dos unidades accesibles poseen una superficie de 64,24 metros cuadrados.

El barrio dispone además de infraestructura completa, incluyendo redes de agua potable y energía eléctrica, alumbrado público, veredas, rampas de accesibilidad, enripiado de calles, cordón cuneta, badenes y arbolado, consolidando un nuevo espacio urbano para las familias adjudicatarias.

Con esta entrega, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de continuar avanzando en políticas habitacionales, en un contexto desafiante, priorizando el acceso a la vivienda y el desarrollo de infraestructura en todo el territorio jujeño.